【溫多娜手記】滙豐7500萬撑惜食堂　一姐施穎茵「以湯代酒」到賀

滙豐一直是香港最大僱主之一，但原來獅子銀行這位不少港人的「米飯班主」，不僅幫助旗下近3萬名員工填飽個肚，更有份令香港其他有需要人士有飽飯食！

由滙豐捐款7,570萬元開設的惜食堂中央食物製造廠「豐膳堂」，昨日（4月30日）正式開張。滙豐香港一姐施穎茵，就聯同政務司司長張建宗，以及惜食堂主席梁錦松齊齊參與開幕禮，一齊「以湯代酒」祝賀新工場開工大吉！

施穎茵爆滙豐飯堂好「惜食」

施穎茵就指，雖然滙豐與惜食堂來自不同範疇，但雙方理念同為期望服務社會，期待今後繼續合作，為更多有需要的人士服務。據悉呢位一姐，亦會不時與同事到惜食堂各個社區廚房做義工。

她透露，原來滙豐本身亦非常「惜食」，例如總行飯堂設有設有智能系統，監控廚房處理食物的分量，廚餘則會送到政府回收中心循環再造。至於其他職員餐廳的廚餘，則會製作成肥料，轉送予本地農民使用，而烹調過的食油亦會送到回收廠，提煉成生物柴油。

新廚房可每日生產過萬份食品

說回正題，到底今次惜食堂的新廚房有幾犀利？根據介紹，「豐膳堂」除了生產熱飯餐，亦會採用「速凍」技術生產飯餐、湯水及粥品類食物。

惜食堂預計，新工場每日可額外生產1萬份食物，另由於「速凍」飯餐冷凍保鮮期長達4日，將可服務更多機構及有需要人士，估計全年將有超過400萬人次受惠。