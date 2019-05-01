石油供緊持續減少　分析師料油價繼續上漲

美國2月原油產量下跌，加上有調查指石油輸出國組織（OPEC）4月日產量跌至4年低位，市場分析指油價將會繼續上漲。

美國2月每日原油產量下跌18.7萬桶

美國能源訊息署（EIA）數據顯示，2月每日原油產量下降18.7萬桶，至到日產量1,170萬桶，主因是墨西哥灣及主要的陸上產油州產量下降。

4月OPEC每日產量 2015年後最低

此外，《路透社》調查顯示，4月OPEC原油產量跌至每日3,023萬桶，較3月下降9萬桶，是2015年以來最低。

產量下降是因為伊朗及委內瑞拉非自願減產，而沙特阿拉伯繼續限制產量。

調查顯示，沙特及盟友都維持OPEC最新協議的減產幅度，無視美國總統特朗普增加供應的要求。

分析師連續兩個月上調全年油價預測

《路透社》統計了31名經濟學家及分析師的月度預測，預期2019年倫敦布蘭特原油平均價格為每桶68.57美元，較3月調查的67.12美元高約2.2%。

調查顯示，分析師連續兩個月上調油價預期。而油價自年初以來，已經上升了約40%。

有分析師預期，第2季及第3季布蘭特原油價格會徘徊70美元左右，第4季將會微跌至69美元，都較現時水平再上漲。