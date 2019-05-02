特步2.6億美元買K-Swiss、Palladium

特步（1368）公布以2.6億美元收購E-Land Footwear USA Holdings ，後者持有K-Swiss、Palladium及Supra等品牌。

特步表示，賣方E-Land World為一間韓國公司，持有目標公司E-Land Footwear USA Holdings的52.16%權益，其餘權益由美國公司E-Land USA所有。

今次特步提出以2.6億美元，向兩間公司全購E-Land Footwear USA Holdings的股份，但需要等待通過美國反壟斷法審批。

目標業務去年虧損1485萬美元

E-Land Footwear USA Holdings擁有3個知名品牌K-Swiss、Palladium及Supra，以及兩個子品牌PLDM及KR3W，從事運動鞋、服裝及配飾的設計、開發及營銷。

公司2018年度收入為2.1億美元，稅後虧損1,485萬美元。截至2018年底資產淨值約7,783.6萬美元。

特步董事會認為，今次收購是投資高端市場全球知名運動品牌的絕佳機會，K-Swiss及Palladium各自有不同目標客戶，與特步的品牌組合可以互補。

收購之後，特步計劃投入大量時間及資源以支持兩個品牌的增長。