中原按揭料年內美息不變　港息仍處2厘多低水平

美國聯邦儲備局在議息會議後宣布維持利率不變，聯邦基金目標利率維持在2.25至2.5厘，符合市場預期。中原按揭董事總經理王美鳳表示，全球經濟增長或有所放緩，加上通脹壓力不大，美國不加息合符市場預期；至於市場憧憬美息掉頭下降，暫時美國經濟數據表現未足以有減息需要，加上中美貿戰可望達成共識，除非經濟數據出現較大變化，否則年內美息維持不變機會較大。

由於港息主要跟隨美息走勢，料今年本港樓按息率維持平穩，目前銀行體系結餘約在540億元水平，仍大幅高於金融海嘯前約100億元上下水平，相信本港銀行短期內調整息率的機會甚微，料今年港息仍然平穩維持2厘多水平(目前平均按息處於2.375厘水平)，延續低息環境。

拆息雖波動 雙邊慳息優勢助H按保持主流地位

王美鳳表示，隨著銀行今年已普遍將H按封頂息率降至與P按息看齊，H按用家在拆息上升時仍可享有P按最佳息率，拆息下跌時則可進一步慳息，H按雙邊優勢重現，吸引更多客戶選用H按，近月拆息受美息及本地季節性因素而出現反覆上落，與樓按相關的一個月拆息於4月份平均在大約2厘水平，但由於H按息設有封頂息率保障，令市場上H按實際息率企穩在2.375厘，按揭用家可繼續以低息供樓。