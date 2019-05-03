【收市總結】滙控挑戰70元　帶領恒指重上3萬點

滙控（0005）、恒生（0011）兩傑午後彈起，帶領恒指重上3萬點水平以上。恒指收報30081點，上升137點；國指收報11575點，上升18點。成交進一步收縮至667億元。
滙控上漲2.1% 恒生彈4%破頂
中午公布業績的滙控（0005）收報69.7元，上升2.1%。派息增加的恒生（0011）收報212.6元，上升4%，以全日高位兼破頂價收市。
富智康勁升18.3% 特步爆上8.6%
董事長郭台銘透露退出鴻海集團，富智康（2038）收報1.36元，上升18.3%；鴻騰（6088）收報4.19元，上升1.9%。
特步（1368）收購K-Swiss、Palladium，收報5.07元，上升8.6%。
主席及高層早前被帶走的金誠控股（1462）仍未止瀉，收報0.072元，下跌20%。
特步昨日公布收購K-Swiss，令近期疲弱的股價有明顯升幅，全日彈升8.6%，收窄4月初失守的5元關口。（K-Swiss網頁）
醫藥股有支持 綠葉製藥上揚4.9%
醫療相關及生物科技股表現不俗，泰凌醫藥（1011）收報1.01元，上升近11%；綠葉製藥（2186）收報7.46元，上升4.9%；復星醫藥（2196）收報7.46元，上升4.9%；平安好醫生（1833）收報39.6元，上升4.5%；中國生物製藥（1177）收報7.7元，上升2.8%；藥明生物（2269）收報83.25元，上升2.1%。
創科彈上4.3% 騰訊下滑0.9%
其他股份方面，創科（0669）收報60.35元，上升4.3%；申洲（2313）收報107.7元，上升2.3%；瑞聲（2018）收報53元，上升1.4%；交行（3328）收報6.65元，上升1.1%；騰訊（0700）收報387.8元，下跌0.9%；中海油（0883）收報13.68元，下跌1.6%。
中國A股及日股今日假期休市。