巴菲特點評5G看好蘋果 遺憾錯失谷歌母公司Alphabet股票

在伯克希爾·哈撒韋公司第54屆股東周年大會，巴菲特表達了對蘋果公司以及亞馬遜等公司的看法，並對5G產業發表了一些看法。

巴郡第54屆股東周年大會於美國時間5月4日舉行，89歲的首席執行官沃倫·巴菲特（Warren Buffett）和95歲的伯克希爾·哈撒韋公司副主席查理·芒格（Charlie Munger）再度雙雙坐在主席台上回答股東提問。

伯克希爾對於蘋果公司的態度成為股東大會上半場的最後一個問題。 巴菲特說，蘋果是伯克希爾持倉市值最大的科技公司，對此自己很滿意，但他希望蘋果的股票價格能下跌，這樣他就能買更多的蘋果股票。他們已經授權750億美元資金，在近3年內能夠買更多的蘋果股票。

芒格補充道，家人均擁有蘋果產品，認為持有蘋果股票是好事。芒格在稍早前的問答環節中更是透露，該公司投資於蘋果股票所獲得利潤可能彌補錯過其他科技巨頭的影響。

此外，當被問及巴郡在買入亞馬遜的股票後，公司的投資理念是否會發生變化時，巴菲特對投資亞馬遜進行了辯護。

巴菲特對蘋果公司充滿信心（視覺中國）

他指出，這筆交易是由他的兩名投資者助手之一的特德·維斯切勒（Ted Weschler)和陶德•庫姆斯（Todd Combs）做出的。巴菲特同時稱，公司目前仍是一個以價值投資主導。但有趣的是，巴菲特和查理·芒格都表示，他們最大的遺憾之一就是沒有購買谷歌母公司Alphabet的股票。他們表示，他們都明白搜尋引擎的優化（SEO）對巴郡旗下的Geico有多重要，但他們仍然沒有買入Alphabet。

與此同時，一位中國投資人當日在現場向巴菲特提問了這樣一個問題——“人們說各種各樣的行業都會在5G時代遭到挑戰，我們應該怎樣掌握專業的技能來捕捉住5G時代最佳的機會？”

針對這個問題，巴菲特說，不會對某個行業進行特別研究，巴郡沒有所謂核心的能力，他們的子公司將會進行涉足5G或者是世界上任何一個科技發展方面的行業，公共事業、液化天然氣、鐵路，這一類都是包含在內，他們有一些工作人員，對方方面面的行業都有所瞭解，而且獨具專業理念。公司很依賴管理團隊。巴菲特認為，他們更專業，並會把行業中發生的事告訴自己，但總公司不會過多干預子公司業務。

巴菲特隨後讓芒格進行補充。不過，芒格說，雖然他也不太清楚5G，但他知道很多中國的事情。巴郡亦曾投資過一些中國的項目，並認為該公司還將購買更多。