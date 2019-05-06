特斯拉只剩22億現金　兩大債主花旗及高盛予「沽售」評級

在資本密集型的汽車產業，任何一家新創公司都要耗費幾億乃至數十億美元的金錢投入到生產和研發之中，從而面臨資金困局，特斯拉自然也不例外。

《每日經濟新聞》日前報道，雖然特斯拉已經創立16年，市值高達400多億元（美元‧下同），但從本質上來說，它仍屬於新創業公司。

特斯拉最新財報顯示，在上市以來首次連續兩季度盈利後，2019年一季度公司超預期虧損，每股收益（EPS）虧損額是市場預期的兩倍多。

今年首季收入為45.4億元，同比增長33%，環比下降60%，低於市場預期的48.4億元。調整後EPS虧損2.90美元，市場預期虧損1.3元，GAAP淨利潤虧損超過7億元，成為了特斯拉有史以來最糟糕的季度之一。截至今年３月底，現金及現金等價物22億元，環比減少15億元，降幅達到40%。

今明兩年共逾19億債務到期

對此，《華爾街日報》分析稱，特斯拉首季超預期虧損和當季的汽車交付量急速下滑31%，引發華爾街對其資金需求的擔憂。特斯拉還背負近103億元的債務，其中今﹑明兩年將有19.2億元的債務到期。由於股價持續低於轉股價，今年3月特斯拉不得不用現金兌付了9.2億元的到期可轉債，成為公司史上最大一筆債務償付，本月還有規模1.8億元的Solar City 債務到期。

微妙的是，目前馬斯克的兩大債主高盛和花旗對特斯拉的股票評級都是「沽售」。