【中午收市】美國威脅加關稅　環球冧市　 恒指重創994點

美國總統特朗普有意上調中國進口產品關稅，環球股市重挫，恒指今早曾下跌過千點，失守29000點，跌幅超過3%。恒指中午收報29086點，下跌994點；國指收報11156點，下跌418點。成交額790億元。
中興大跌一成 富智康亦插9.6%
5G及手機設備股下挫，中興（0763）收報22.85元，下跌10.4%；富智康（2038）收報1.23元，下跌9.6%；雷蛇（1337）收報1.86元，下跌8.4%；小米（1810）收報10.88元，下跌7.8%；通達集團（0698）收報0.79元，下跌7.1%；比亞迪電子（0285）收報13.6元，下跌6.7%；舜宇（2382）收報90.8元，下跌6.1%；丘鈦（1478）收報7.93元，下跌5.7%。
中興半日下跌10.4%，中美電子產品特別是5G產品的爭抝未解決。（路透社）
中國人壽重挫7.6% 中國銀河跌8.3%
A股重挫累及保險股，新華保險（1336）收報39.9元，下跌8.8%；中國太平（0966）收報22.2元，下跌8.6%；中國人壽（2628）收報20.6元，下跌7.6%；中國太保（2601）收報30.6元，下跌近6%；中國平安（2318）收報90.3元，下跌5.3%。
中資券商股亦受壓，中信建投（6066）收報6.15元，下跌10.2%；華泰證券（6886，HTSC）收報13.44元，下跌9.8%；海通證券（6837）收報9.25元，下跌9.7%；中信証券（6030）收報15.76元，下跌8.6%；中國銀河（6881）收報4.73元，下跌8.3%；廣發証券（1776）收報9.77元，下跌7.8%。
國航急瀉11.2% 萬洲大跌8.6%
中資航空股重挫，國航（0753）收報8.43元，下跌11.2%；南航（1055）收報6.31元，下跌9.6%；東航（0670）收報5.27元，下跌8.7%。
雨潤（1068）收報1.31元，下跌9.7%；萬洲（0288）收報8.28元，下跌8.6%。
中國A股早段重挫超過5%，上證半日報2918點，下跌159點；深證收報9079點，下跌594點。
日股今日假期休市。