【收市總結】成份股全軍覆沒　恒指全日重挫871點

港股午後跌幅稍為收窄，但恒指、國指成份股依然全軍覆沒。恒指收報29209點，下跌871點；國指收報11233點，下跌341點。成交額1,373億元。
創科有美國業務 重挫8.4%冠藍籌
在美國有業務的創科實業（0669）收報55.3元，下跌8.4%，成為表現最差藍籌。
豬肉股萬洲（0288）亦有美國業務，收報8.44元，下跌6.8%。另一豬肉股普甜（1699）收報0.315元，下跌18.2%。
中資航空股急挫，南航（1055）收報6.26元，下跌10.3%；國航（0753）收報8.52元，下跌10.2%；東航（0670）收報5.3元，下跌8.1%。
中信建投插8.8% 中國人壽挫6.1%
中國A股下跌，券商股重傷。中信建投（6066）收報6.25元，下跌8.8%；中金公司（3908）收報15.74元，下跌8.5%；海通證券（6837）收報9.4元，下跌8.2%；華泰證券（6886，HTSC）收報13.7元，下跌8.1%；中國銀河（6881）收報4.75元，下跌7.9%；廣發証券（1776）收報9.79元，下跌7.6%；招商證券（6099）收報10.06元，下跌7.5%。
內險股亦下挫，新華保險（1336）收報40.05元，下跌8.5%；中國太平（0966）收報22.3元，下跌8.2%；中國人壽（2628）收報20.95元，下跌6.1%；中國太保（2601）收報30.7元，下跌5.7%；中國平安（2318）收報90.85元，下跌4.8%。
近期在22爻附近上落的中國人壽，亦抵受不住跌市重壓，下挫6.1%至20.95元，成交額達20.7億元。（路透社）
富智康急插11% 中興重創8.8%
5G、通訊及手機設備股大跌，富智康（2038）收報1.21元，下跌11%；中興通訊（0763）收報23.25元，下跌8.8%；京信通信（2342）收報1.78元，下跌7.8%；達集團（0698）收報0.79元，下跌7.1%；雷蛇（1337）收報1.89元，下跌6.9%；小米（1810）收報11元，下跌6.8%；通比亞迪電子（0285）收報13.66元，下跌6.3%。
中國A股全日重挫，上證收報2906點，下跌171點；深證收報8943點，下跌731點。
日股今日假期休市。