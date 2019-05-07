中國啟動二手車出口　「一帶一路」沿線國家成潛在市場

中國商務部於周一（5月6日）公布，指出與公安部、海關總署共同召開二手車出口專題會議，正式啟動二手車出口工作。

綜合媒體5月7日報道，中國官方5日宣佈啟動二手車出口，這是穩定外貿和消費增長的新舉措。繼4月底公佈「關於支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知」，明確二手車出口要求後，中國商務部、公安部、海關總署5日共同召開二手車出口專題會議，正式啟動二手車出口工作。

首批開展二手車出口業務的地區包括北京、天津、上海、浙江（台州）、山東（濟寧）、廣東、四川（成都）、陝西（西安）、青島、廈門等10個省市。中國官方要求地方制訂二手車出口檢測規範，由第三方檢測機構出具檢測報告，確保出口產品質量與安全。同時二手車出口企業要做好海外售後服務保障，樹立和維護中國二手車出口的海外形象和信譽。

中國商務部強調，「開展二手車出口是深化『一帶一路』合作、推動外貿高質量發展的重要途徑」。因此，「一帶一路」沿線國家無疑是中國二手車出口的重要潛在市場。

中國二手車出口，京津等10省市首批開展。（新華社）

據統計，全球發展中國家和地區汽車需求巨大，需求額可達千億美元，對二手車進口市場需求佔比為60%至80%。其中，「一帶一路」沿線國家和地區佔主要部分，加上大部分城市與中國同為左軚車、每千人汽車保有量較低、對高性價比二手車需求旺盛。包括中非、東歐、中亞、東南亞等地區。尤其是緬甸、柬埔寨、老撾三國是未來主要開拓市場。目前來看首批的這十個試點地區，基本都是內陸/沿海口岸，在國際貿易方面有著獨特優勢。

中國汽車流通協會統計，2018年中國二手車交易量達1,382萬輛，不到新車銷量的一半。商務部稱，如按發達國家二手車交易量是新車銷量兩倍，二手車出口是交易量10%以上測算，中國二手車出口發展潛力很大。開展二手車出口是做好外貿穩增長工作的重要舉措，有利激發汽車消費市場活力，促進汽車產業健康發展。

目前中國汽車消費低迷。官方數據顯示，今年一季度中國汽車類商品零售額同比下滑3.4%，將消費整體增速拉低至8.3%。同期，中國進出口總額同比增長3.7%，不及上年同期一半，穩外貿仍需發力。今後中國料將出臺更多刺激汽車消費政策。商務部此前表示，將採取出台二手車交易法規、規章和相關國家標準，全面取消二手車限遷等措施，完善促進汽車消費的長效機製。