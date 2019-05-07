企業債務上升引發美聯儲警惕　兩大不確定因素考驗美國經濟

據美國《華爾街日報》5月6日報導，根據美聯儲（Fed）當天發表的一份報告顯示，美聯儲將資產價格較高的美國企業債務規模的升高，以及高風險債務發行規模的上升視為美國金融系統如今面臨的最大風險，並表示有全球貿易緊張局勢以及英國脫歐所帶來的不確定因素，會對美國經濟產生溢出效應並導致全球經濟增長進一步放緩。

報導稱，這次是美聯儲近半年內第二次對金融體系存在的潛在風險提出警告，在該份報告中，美聯儲指出目前美國公司債市場面臨某種程度上的脆弱性，比如缺乏對私人信用的監管力度以及槓桿貸款承銷標準過低等，因此相關不確定性可能會破壞美國金融體系的穩定。

據了解，根據國際貨幣基金組織（IMF）最新發表的調查數據顯示，美國企業去年更多地是將利潤用於派息或在金融領域內進行風險投資，而非金融領域內的投資活動並沒有明顯增加，這使得美國股市持續上升的同時，並且意外地提高了企業債務水平。

對此有分析認為，這種資本支出的模式值得投資者註意，而更加令人感到不安的是，美國總統特朗普（Donald Trump）如今或難以再一次採用減稅的方式提振美國經濟。