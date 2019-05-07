伊利及美的宣布回購　股價即上揚　滬深股市反彈

環球股市昨日受到美國總特朗普於當地時間周日（5日）於《Twitter》發推文，指出會從本周五（10日）起，將2,000億美元的中國貨品徵收的關稅稅率，由10%提升25%的消息拖累。其中上證指數及深成指數，分別下挫5.6%及7.6%。隨著副總理劉鶴將於周四赴美繼續進行商討，似乎有助穩定投資者信心，今日內地股市出現明顯反彈。不過帶動滬深股市反彈，尚有一個因素，就是多間A股上市公司宣布回購。

回購就是上市公司認為現時股價，未能反映其真實價值，透過從市場上買回相關股份，以及進行註銷。隨著股份數目減少，提升每股盈利及每股資產淨值等，對投資者吸引力自然會增加。因此每當有企業宣布回購，上市公司股價亦隨之上揚。

伊利首次進行回購

已宣布回購的A股公司包括巨人網絡（深圳﹕002558）﹑美的集團（深圳﹕000333）及蘇寧易購（深圳﹕002024）等，其中美的已用於回購金額達8.5億元人民幣，屬眾多企業中最大手筆。至於內地乳業巨企伊利股份（上海﹕600887），昨日亦已斥資4,600萬元回購股份，更是公司首次進行回購。

那麼多間上市公司宣布回購的效果如何？今早滬深兩市均出現反彈，其中深成指數今早重上9000點，中午收市報9090點，升147點或1.6%，上證指數中午收市報2916點，升9點或0.3%。個股方面，伊利半日升3.5%，美的升4.2%。