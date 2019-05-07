花旗貿易戰報告：內地生產、美國銷售企業大檢閱

撰文：鄭寶生
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美國總統特朗普有意上調2,000億美元中國進口商品關稅至25%，並在短期內對餘下3,250億美元中國貨品開徵25%關稅，或影響部份企業貿易。花旗發表報告，詳列各間受影響企業，並建議沽售裕元（0551）和偉易達（0303）。
該行列出選股次序，如要在製造業股份之中選擇，首位是創科（0669），其次是申洲（2313）、敏華（1999）及九興（1836）。
該行還列出各行業公司的美國收入比例以及內地生產比例，以下次序按美國收入比重高至低排列：
|股份
|美國收入比重
|內地生產比重
|九興控股（1836）
|51.1%
|61%
|晶苑國際（2232）
|37.8%
|34%
|裕元（0551）
|22.5%
|34%
|南旋控股（1982）
|17.9%
|65%
|申洲國際（2313）
|15.5%
|54%
|互太紡織（1382）
|3.1%
|81%
|股份
|美國收入比重
|內地生產比重
|創科（0669）
|76.5%
|75%
|偉易達（0303）
|48.9%
|90%
|敏華（1999）
|44.1%
|100%
|股份
|美國收入比重
|內地生產比重
|ASM太平洋（0552）
|4.7%
|45%
|舜宇光學（2382）
|2.1%
|100%
|股份
|美國收入比重
|內地生產比重
|德昌電機（0179）
|27.1%
|40%
|海天國際（1882）
|5%
|95%
|建滔化工（0148）
|1.8%
|100%
|建滔積層板（1888）
|0.3%
|100%