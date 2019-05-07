花旗貿易戰報告：內地生產、美國銷售企業大檢閱

財經快訊
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美國總統特朗普有意上調2,000億美元中國進口商品關稅至25%，並在短期內對餘下3,250億美元中國貨品開徵25%關稅，或影響部份企業貿易。花旗發表報告，詳列各間受影響企業，並建議沽售裕元（0551）和偉易達（0303）。

該行列出選股次序，如要在製造業股份之中選擇，首位是創科（0669），其次是申洲（2313）、敏華（1999）及九興（1836）。

該行還列出各行業公司的美國收入比例以及內地生產比例，以下次序按美國收入比重高至低排列：

服裝及體育用品股
股份 美國收入比重 內地生產比重
九興控股（1836） 51.1% 61%
晶苑國際（2232） 37.8% 34%
裕元（0551） 22.5% 34%
南旋控股（1982） 17.9% 65%
申洲國際（2313） 15.5% 54%
互太紡織（1382） 3.1% 81%

 

家品工具及電子消費品股
股份  美國收入比重 內地生產比重
創科（0669） 76.5% 75%
偉易達（0303） 48.9% 90% 
敏華（1999） 44.1% 100%

 

硬件科技股
股份 美國收入比重 內地生產比重
ASM太平洋（0552） 4.7% 45%
舜宇光學（2382） 2.1% 100%

 

汽車零件、機械及其他股
股份 美國收入比重 內地生產比重
德昌電機（0179） 27.1% 40%
海天國際（1882） 5% 95%
建滔化工（0148） 1.8% 100%
建滔積層板（1888） 0.3% 100%

 

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