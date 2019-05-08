捷榮只有啡與茶？　推出港式咸檸梳打　冀未來2至3個月進軍市場

老牌咖啡紅茶品牌捷榮國際（2119）在港上市逾一年，集團首席營運官鄔錦安期望，將集團打造成綜合性餐飲集團，推出更多茶啡以外的新產品，包括港式咸檸梳打及袋裝植脂淡奶，計劃未來2至3個月內推出市場。

拓展新業務帶來收入增長

本港逾七成的食肆包括麥當勞、大家樂及大快活等均為公司客戶，集團營運官－市務總部金振邦認為，本港餐飲業的增長空間有限，將投入食品及餐飲策劃服務業務，以及拓展中國市場，為集團帶來持續的收入增長。

集團除了與基石投資者、星馬飲料製造商F&N共同研發的港式咸檸梳打外，亦與另一名基石投資者、日本肉類生產商NH Food合作，推出急凍預製食品，包括流心芝士漢堡、黑胡椒牛肉片等，目前業務已擴充至連鎖快餐店及茶餐廳。

為餐廳定制飲料如奶蓋茶飲

餐飲策劃服務方面，鄔錦安表示，集團會據旗下產品，為客戶定制不同的飲料及食品餐單，例如與法國糖漿品牌Monin合作，根據時令及客人口味，設計出多種飲料如奶蓋茶、水果茶及紫薯奶茶等。

為了增加銷售渠道，集團會推出微信小程序，同時接觸商務客及一般客戶，客戶可透過程式購買產品，亦可方便公司約20多位銷售員向客戶推銷產品，提升營運效率。