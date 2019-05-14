我要準時下班！　日本打工仔向加班說不　企業也開始改變

吉高由里子主演的日劇《我要準時下班》，在日本掀起廣泛討論。近年日本勞動力短缺，員工開始「有價講」，加上新興公司提出較佳待遇，從前的「奴工」狀態慢慢有改變。

傳統日本公司按年資分配工作與薪酬

《路透社》引述29歲的上班族Chihiro Narazaki，介紹她前後兩分工作的分別。第一份工是日資銀行銷售部門，但上司將最好的工作都分派給資深員工，年資淺的人只能接一些最差的工作，還要做很多文書工作，時常加班到很晚。

吉高由里子在《我要準時下班》亦講到：「日本人對遲到很嚴格，為甚麼對下班時間卻又很隨便呢？」

Chihiro Narazaki看到自己的工作情況，和擔任藥物銷售員的爸爸十分相似，都是要無限加班，沒有自己的生活。於是她決定轉工，去到Cybozu任職軟件銷售員。

吉岡由里子主演的《我要準時下班》，在日本成為話題，反映年輕人不希望無限加班的文水。（TBS網頁）

企業引入新管理制度 讓員工有彈性

Cybozu的管理較有彈性，銷售員只需要「交數」，不必天天回公司。Chihiro Narazaki有時在家工作，出門拜訪客戶之後也可以回家再工作，時間分配很有彈性。

吉高也在《我要準時下班》講到：「沒有一份工作，偉大到需要貢獻整個人生。別成為只為公司賣命的人，要享受人生，多認識人，拓展自己的世界，累積這樣的經驗才能做好工作。」

她這樣評價之前的：「在我以前僱主那裡，你做甚麼事取決你的年紀。很可惜，人們無法運用或者發展他們的技能。」

上一代以很晚下班而自豪 還要聯誼

以前的日本職場，上班族以很晚才下班而自豪，認為這是職業道德，更有些人就算早了放工也要到酒吧等地方，「Hea」夠才回家，免得太早回家讓家人擔心。

有時候公司有很多聯誼活動，常常很晚少回家。但吉高在《我要準時下班》也表示：「比起慶功，我覺得大家應該更想早一些回家。」

但年輕人已經不吃傳統這一套，討厭工時長、嚴格管理紀律，以及根據年資分配工作及發放獎金。企業為了吸引人才，也開始改變辦公室文化，例如鼓勵多放假，以及容許員工在家工作等。

每天無休止工作，人生有甚麼意義呢？《我要準時下班》反映了不少年輕人的職場疑問。（Twitter）

企業提高吸引力 希望年輕人加盟

20歲的Kaito Fukuda稱，最近一直去面試，感受到企業覺得要展現出吸引人的企業文化，來聘用年輕人。

人力資源專家稱，這種情況還未成為常態，但的確在日本漸漸普及。

首相安倍晉三自2012年上任以來，逐步改革勞動法，也是工作環境改善的推動力之一。

「不扮工」增效率 更令離職率大跌

Cybozu是其中一間採取較有彈性制度的公司，一些年長的員工表示，以前公司曾要求員工拼命工作，出現過一年之內有28%員工離職。不過改變制度之後，目前離職率只有5%，無必要再於第三方平方刊登招聘廣告。

這種改變令公司文化大變，員工不再「扮工」來取悅老闆，而是真正以客戶為中心，收入也有雙位數字增長。

吉岡由里子在《我要準時下班》多次與其他同事衝突，其實就是衝擊日本幾十年來的職場不成文規矩。（Twitter）

內部事情太多 阻礙真正對客戶有利工作

金融公司也不是死不變改，50歲的住友生命保險合規控制部門總經理Hiroaki Izumi表示，以前全國各地的分行，都曾經召開不必要的會議，又要製作詳細的業務總結報告。

他指出，這些繁複的內部工作，擠壓了一些簡單但有用的任務時間，例如為客戶製作說明書等工作。

縮減上班時間 讓員工學習新知識

住友生命保險後來大改革，2016年以來整體加班時間下降了5%。Hiroaki Izumi以前要晚上9至10時才能離開公司，但現在很少會6時後還留來，過去3年還利用工餘時間修讀了法學博士學位。

住友生命保險人力規劃部門副總經理Motohisa Kawamura，公司內部改革，是出於危機意識：「我們需要裁減不必要的崗位，專注於核心業務，並要確保員工有時間學習新知識。」