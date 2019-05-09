Intel公布未來3年業績展望　市場憂慮輸給台積電

Intel股價昨晚下挫2.5%，5月股價持續弱勢。早前公司公布了未來3年盈利預測，估計只會溫和增長，市場擔心這間晶片龍頭會被台積電等對手趕上。

PC CPU稱霸 但其他市場競爭大

Intel一直主導晶片市場，在個人電腦CPU市佔率超過90%，更拓展數據中心、記憶體及網絡晶片業務，但計及這些領域，Intel只是一個普普通通的市場參與者。

Intel預計到了2023年，在上述較廣闊領域市場市佔率有28%，即是在3,000億美元規模的市場之中，銷售額只有850億美元。

未來3年收入及盈利僅單位數升幅

《路透社》報道，Intel行政總裁Bob Swan預期，未來3年經營收入及每股盈利增幅只有單位數，個人電腦晶片收入持平，數據中心晶片則有雙位數字增長。

他又指，經營利潤率將會維持在32%，但由於擴大10納米晶片生產線，毛利率將會下滑。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan指出，Bob Swan的預期顯示Intel成長可能落後於其他行業對手。

研發10納米晶片 令毛利率受壓

Intel與其他同行一樣，正發展10納米晶片技術。Bob Swan表示，毛利率壓力主要由於研發這項新技術。而在10納米晶片製造方面，Intel已經輸給了台積電，失去領導地位。

Intel計劃今年稍後推出搭載10納米晶片的個人電腦，伺服器則於明年推出。

市場幾間主要參與者，還在研發7納米晶片技術。Bob Swan表示，公司計劃2021年前推出7納米晶片。