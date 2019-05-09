中國區大裁員　甲骨文創始人：不能讓中國培養更多工程師

美國軟體巨頭、資料庫產品供應商甲骨文中國昨天啟動了裁員計畫。隨著事情的持續發酵，甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）最近一次接受公開採訪中的影片被翻出，他在採訪中曾多次渲染中國威脅論。

甲骨文中國此次主要裁撤的是甲骨文中國區研發中心（CDC）相關人員，目前甲骨文在中國有研發中心的城市包括北京、上海、蘇州、深圳、大連等。



首批裁員約900餘人，其中超500人來自北京研發中心，第二批裁員或將在7月進行，而整個CDC共約1600人，料CDC將被整個關閉。



值得注意的是，目前甲骨文在中國仍在盈利，因此，此次突然幾乎全部裁掉中國的所有研發中心的員工確實令人非常的意外。



甲骨文有資料庫界蘋果之稱，過往為大型企業提供軟硬體一體的資料庫服務。隨著雲服務的普及，甲骨文近年來面臨較大的轉型壓力。



此前有報導稱，為了向雲業務轉型，甲骨文或將在全球範圍裁員約14,000人。



隨著事情的持續發酵，有網友翻出了甲骨文創始人艾利森去年10月接受福克斯新聞採訪時的言論。

甲骨文中國區大裁員，首批裁員約900餘人。（路透社）

在採訪當中，艾利森多次渲染中國威脅論，並表示不能讓中國培養出比美國還多的工程師。再結合近期中美關係惡化的背景，因此，有網友猜測，此次甲骨文將中國研發中心全部裁撤的背後或有特殊動機。



在採訪中，艾利森表示：「我認為我們的一大競爭對手就是中國。如果就這麼讓中國的經濟超越我們，讓中國培養出比我們更多的工程師，讓中國科技公司擊敗我們的科技公司，那就離我們軍事科技也落後的那天不遠了，我們科技方面的經濟也會落後。」