【中午收市】恒指反彈幅度收窄至181點　舜宇勁升4.7%

撰文：鄭寶生
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港股今早反彈，但臨近午市升幅明顯收窄。恒指中午收報28492點，上升181點；國指收報10910點，上升65點。成交額677億元。
丘鈦大漲4.6% 京信通信亦漲4.5%
中美衡突敏感的手機及通訊設備股，今日有反彈。舜宇（2382）收報90.15元，上升4.7%；丘鈦（1478）收報7.54元，上升4.6%；京信通信（2342）收報1.64元，上升4.5%；中國鐵塔（0788）收報2.02元，上升3.6%；比亞迪電子（0285）收報12.96元，上升1.6%。
藥明康德爆炒7.8% 維亞生物升5.2%
市況稍為轉好，醫療股即時炒上。藥明康德（2359）收報87.15元，上升7.8%；維亞生物（1873）收報4.65元，上升5.2%；藥明生物（2269）收報78.3元，上升4.2%；康哲藥業（0867）收報6.66元，上升4.2%；三生製藥（1530）收報14元，上升3.9%；中國生物製藥（1177）收報7.28元，上升3.6%。
蒙牛上揚3.1% 恒安逆市回吐2.2%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報29.7元，上升3.1%；中國人壽（2628）收報19.66元，上升1.8%；潤地（1109）收報32.8元，上升1.5%；騰訊（0700）收報381.2元，上升1.5%；申洲（2313）收報100.9元，上升1.2%；港交所（0388）收報250元，上升0.8%；恒安（1044）收報66.7元，下跌2.2%。
中國A股今早反彈，上證半日收報2893點，上升42點；深證收報9043點，上升165點。
日股半日收報21545點，上升143點。