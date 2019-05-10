非洲豬瘟將引發連鎖反應　聯合國報告﹕中國消費者轉食家禽

聯合國糧食及農業組織認為，非洲豬瘟可能導致中國生豬大量下降。中國消費者可能會轉向最受歡迎、最便宜的肉類——家禽。

據《中國21世紀經濟報道》報道，聯合國糧食及農業組織（FAO）發佈的最新一期《糧食展望》中指出，中國養殖的生豬數量佔全球一半，非洲豬瘟在中國的出現和迅速蔓延將對全球肉類和動物飼料市場產生顯著影響。



聯合國糧農組織認為，雖然確切的影響仍有待確定，但非洲豬瘟可能導致中國生豬庫存下降近20%。該組織認為，豬肉加工業以及豬飼料生產和銷售出現局部大幅收縮等間接證據支援了這一結論。



此外，不少分析師預測，非洲豬瘟可能讓中國中國生豬庫存下降30%。



美國農業部也在4月份的一份報告中稱，受非洲豬瘟影響，預計2019年中國豬肉進口量將創歷史新高。這種致命的疾病繼續蔓延，並導致豬群大規模死亡。但進口將部分抵消供應下降的影響，預計歐盟、加拿大、巴西和美國都將增加對中國的出口。

非洲豬瘟或令中國生豬庫存下降兩成。（視覺中國）

這引發了連鎖效應，在加工商將更多產品運往中國後，美國和歐盟的豬肉價格上漲。根據西班牙白豬生產加工聯盟（INTERPORC）的資料，3月份西班牙火腿的價格上漲了約20%，而德國的豬肉價格上漲了17%。



聯合國糧農組織另一份報告指出，中國進口需求增加，推動4月份全球肉類價格指數上漲3%，至一年高點，推動總體食品價格連續第四個月上漲。而芝加哥6月份生豬期貨價格今年上漲近9%。

料年內家禽需求增長2.8%

聯合國糧農組織也在報告中稱，中國生豬庫存下降的影響也蔓延至一些相關產業。比如說在大豆和飼料方面，中國是世界上最大的大豆進口國，其購買的大豆中有一半最終用於養豬，因此生豬數量的減少可能會對需求造成負面影響。



與此同時，一些替代品成為最大贏家。聯合國糧農組織認為，隨著豬肉價格上漲，中國消費者可能會轉向最受歡迎、最便宜的肉類——家禽。今年家禽產量可能增長2.8%，超過牛肉和羊肉的增長。與此同時，大豆價格下降可能會降低雞肉飼料的成本。