【收市總結】傳國家隊入市撑A股　恒指上升285點

美國今日中午正式向價值2,000億美元中國商品徵收25%關稅，中美貿易戰升溫，不過市傳「國家隊」今日入市，中港股市中午急跌之後快速反彈。恒指收報28596點，上升285點；國指收報10956點，上升111點。成交額1,206億元。
京信通信大漲7.6% 丘鈦勁升6.4%
手機及通訊設備股有追捧，京信通信（2342）收報1.69元，上升7.6%；丘鈦（1478）收報7.67元，上升6.4%；舜宇（2382）收報90.7元，上升5.3%；比亞迪電子（0285）收報13.32元，上升4.4%；中興（0763）收報23.05元，上升3.6%；長飛光纖光纜（6869）收報17.8元，上升3.5%；瑞聲（2018）收報46.9元，上升2.2%；中國通信服務（0552）收報6.11元，上升2%。
維亞生物突破5元 藥明康德炒上6.8%
部份醫藥相關股又炒過，維亞生物（1873）收報5.03元，上升13.8%；藥明康德（2359）收報86.35元，上升6.8%；三生製藥（1530）收報14.3元，上升6.1%； 藥明生物（2269）收報79.05元，上升5.2%； 中國生物製藥（1177）收報7.38元，上升近5%；威高（1066）收報7.4元，上升4.8%。
連日受壓的中資航空股反彈，國航（0753）收報8.32元，上升5.1%；東航（0670）收報4.99元，上升4.6%；南航（1055）收報5.95元，上升3.7%。
近期在高位遇阻的蒙牛，今日隨大市反彈，收報29.65元，以近期表現來看已跑贏不少股份。（蒙牛網頁）
申洲上揚3.1% 騰訊上升至382元
其他股份方面，申洲（2313）收報102.8元，上升3.1%；蒙牛（2319）收報29.65元，上升近3%；金沙（1928）收報41.45元，上升2.6%；中國海外（0688）收報28.9元，上升2.5%；中國平安（2318）收報88.85元，上升2.5%；潤地（1109）收報33.05元，上升2.3%；吉利（0175）收報13.78元，上升2.1%；騰訊（0700）收報382元，上升1.7%；港交所（0388）收報252元，上升1.6%；恒安（1044）收報66.1元，下跌3.1%。
市傳「國家隊」入市，中國A股午後勁升，上證收報2939點，上升88點；深證收報9235點，上升358點。
日股收報21344點，下跌57點。