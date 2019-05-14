人行旗下中國金融時報稱　人民幣不會持續大幅貶值

中美貿易戰升溫，中國人民銀行旗下《金融時報》引述監管部門稱，人民幣不會競爭性貶值，今次人民幣匯率是短期受壓，但預計不會持續大幅貶值。

市場力量驅動 短期仍有貶值壓力

離岸人民幣曾失守6.9關口，中國《金融時報》引述民生證券首席宏歡分析師解運亮表示，最近人民幣貶值，是市場力量驅動的結果。他分析了市場買賣盤，認為是市場推動匯價，而不是政策主導，但從市場力量來看，現時人民幣仍有貶值壓力。

三大副作用 人民幣資產價格重估

解運亮稱，目前外匯市場預期人民幣貶值的幅度並不高。而興業研究報告稱，本論市場情緒受到消息影響的程度，弱過2018年6月，美元兌人民幣上行的速度仍然可控。

文章引述監管部門之前多次強調，不會搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端。解運認為人民幣貶值最少有三個副作用，一是人民幣資產價格重估，二是傷及人民幣國際化基礎，三是傷及其他貿易夥伴的利益。

貶值損信心 宜加強監控資金流動

而外匯專家韓會師指出，匯率貶值對刺激出口作用不顯著，但對民眾信心的負面衝擊則十分強烈。

韓會師稱，比較穩妥的策略是加強監控資金流動，繼續保持嚴格的跨境資金流動管理。