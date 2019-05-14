【中午收市】恒指下挫452點　中美貿易戰升溫　萬洲、創科重挫

中美貿易戰升溫，亞太股市今早下滑，港股跌幅超過中日股市。恒指中午收報28097點，下跌452點；國指收報10747點，下跌183點。成交額717億元。
中美都有豬肉生意的萬洲（0288）收報7.3元，下跌5.2%。而美國生意比例大的創科（0669）收報50.15元，下跌4.1%。
丘鈦大跌7.4% 聯想集團急插6.1%
美國計劃向中國3,000億美元貨品加徵關稅，當中包括手機和電腦，手機、電腦及通訊設備股繼續成跌市焦點，丘鈦（1478）收報7.1元，下跌7.4%；聯想集團（0992）收報6.16元，下跌6.1%；小米（1810）收報10.12元，下跌4.9%；比亞迪電子（0285）收報12.68元，下跌4.8%；中興（0763）收報22.05元，下跌4.3%。
人民幣貶值，中資航空股重挫，南航今早大跌7.2%，更曾低見5.42元低位。（中新社）
南航急降7.2% 永利大插7.8%
人民幣貶值，中資航空股重挫。南航（1055）收報5.52元，下跌7.2%；國航（0753）收報7.72元，下跌7.2%；東航（0670）收報4.65元，下跌6.8%。
濠賭股亦大跌，永利（1128）收報18.14元，下跌7.8%；新濠國際（0200）收報16.38元，下跌5.8%；銀娛（0027）收報51.55元，下跌5.2%；金沙（1928）收報39.3元，下跌5.2%；澳博（0880）收報9.13元，下跌3.9%；美高梅（2282）收報13.76元，下跌3.8%。
領展逆市彈3.1% 申洲插水3.4%
其他股份方面，領展（0823）收報96.1元，上升3.1%；長建（1038）收報63.65元，上升1.5%；煤氣（0003）收報18.98元，上升1.4%；中國人壽（2628）收報18.92元，下跌3.3%；旺旺（0151）收報5.98元，下跌3.1%；聯通（0762）收報8.55元，下跌3.3%；申洲（2313）收報99.3元，下跌3.4%。
中國A股早段受壓，但跌幅不大。上證半日收報2893點，下跌10點；深證收報9061點，下跌41點。
日股早段跌幅收窄，半日收報21036點，下跌154點。