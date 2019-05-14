中國樓市地方調控收緊　一城一策加碼

中國蘇州市政府的一則發文，讓樓市調控收緊的趨勢更加凸顯。此前的3月，中國70個大中城市中，新房價格環比上漲的城市有65個。

據內地《時代周報》報道，蘇州市發佈《市政府關於進一步促進全市房地產市場持續穩定健康發展的補充意見》（簡稱《意見》）中，對蘇州的園區全域、高新區的部分重點區新房實行3年的限售；此外，園區全域所有二手房都納入限售範圍；同時《意見》還對土地出讓報價規則進行了調整。

儘管《意見》中的限售區域並不包含蘇州其他區縣，但毫無疑問，此番蘇州樓市調控政策的出台是為落實“房住不炒、穩地價、穩房價、穩預期”作出的努力。

而蘇州不僅僅是一個個案。據中原地產研究中心統計，4月，中國部委及地方政府累計針對房地產的調控措施超過60次，按月大增300%，調控頻率明顯增加。



此前的3月，70個大中城市中，新樓價格按年上升的城市有65個。



截至5月10日，45個城市年內賣地已經超過百億，杭州、蘇州、武漢等是土地交易熱點區域。調控組合拳由此紛至遝來。

2019年4月以來，中國地方政府對房地產調控頻率增加。（新華社）

報道指出，地方上的樓市調控，已經開始呈現收緊的態勢。合肥、北京、長沙、西安、丹東等市場波動較大的城市出台了下調土地最高限價、國管公積金貸款“認房又認貸”、暫停二套房契稅優惠、啟動住房公積金“資金流動性風險防控一級回應”、限購限價限售等收緊政策。

與此同時，在深圳、哈爾濱、甘肅、合肥、杭州等地正在對房地產市場亂象、經紀機構、房企的不規範行為做專項整治。

體現在4月的成交上，克而瑞資料顯示，40個典型城市新建商品住宅成交面積按月下降了4%，同比則增長了1%。

一線城市成交面積按月跌16%

其中，一線城市成交面積按月下降16%，按年增長39%；二線城市成交面積環比下降3%，按年下降2%；三四線城市成交面積按月下降1%，按年增長2%。

“在基於二三季度地方政策仍將持續走向分化，各地調控方式有收有放，未來貨幣寬鬆的力度與信貸投放的寬鬆節奏會有所放緩的政策預期判斷下，預計二季度房地產市場的‘回暖’將出現波動和反復，城市分化格局恐將延續更長時間週期。”克而瑞研究中心認為。

不過，與樓市調控趨緊相對應的是，地方上的落戶政策在放開放寬。