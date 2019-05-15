電視廣播︰星美未經同意質押股份　或對抵押品價值造成負面影響

星美控股﹙0198﹚債主電視廣播﹙0511﹚發公告指，其法律顧問孖士打及財務顧問安永會計師事務所審閱由星美發行的債券，並發現星美在公司並不知情及未經公司同意下質押資產，有關行為構成違約事件，並可能對電視廣播持有之抵押之價值造成負面影響。

星美國際影院已抵押予電視廣播

電視廣播於通告稱，已指示孖士打及安永會計師事務所審閱由星美發行之2,300萬美元於2020年到期之年利率為9.5%無抵押可贖回定息債券（可延長至2021年）及8,3000萬美元於2020年到期之年利率為7.5%有抵押可贖回可換股債券（可延長至2021年）（兩者統稱「星美債券」），以及抵押星美可換股債券之抵押架構。

就債券抵押部份，星美之全資附屬公司 Campbell Hall Limited 已於2018年5月7日簽立一項股份押記，以將其於星美國際影院持有之100%已發行股份押記予電視廣播作受益人（「股份押記」）。據悉，星美國際影院持有成都潤運文化傳播有限公司（「成都潤運」）之41.34%股權，而成都潤運乃星美於中國之營運分支。

星美股份質押 未獲電視廣播同意

電視廣播稱，公司財務顧問所要求於中國進行之若干搜查，發現星美國際影院似乎已於2018年8月向浙江中泰創展企業管理有限公司質押其於成都潤運之部分或全部權益以取得5億元人民幣之借款。據悉，持有成都潤運約43%權益之深圳星美聖典文化傳媒集團，似乎已於2018年6月向上海東祺投資管理質押其於成都潤運之部分或全部權益以取得約6.48億元人民幣之借款。

電視廣播指，有關股份質押乃於公司並不知情及未經公司同意下作出，而星美國際影院之質押可能構成Campbell Hall Limited作出之股份押記之違約事件。公司之法律顧問已向星美、星美國際影院及Campbell Hall Limited發出多封函件，以查詢中國股份質押，並要求提供中國股份質押文書。星美已確認星美國際影院之質押。

中國股份質押及星美國際影院之質押所抵押之貸款，可能對公司持有之抵押之價值造成負面影響。電視廣播續稱，已要求星美向公司提供有關中國股份質押之資料以及所抵押之金額，以使公司可考慮其對公司收回星美債券項下應收款項之能力之影響。然而，星美並無提供有關資料。

電視廣播指，正與其顧問緊密合作以考慮中國股份質押對星美債券可收回性之影響以及其所有可行選擇方案， 從而保障其於星美債券及股份押記項下之權利。