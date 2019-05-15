蘋果公司蟬聯全球賺錢能力最強企業。據《彭博》統計由去年4月至今年3月期間，顯示蘋果在期內錄溢利572億元（美元‧下同），排名第一。不過由股神巴菲特掌舵的巴郡，卻無法打入十大，僅排第11位。

可是蘋果旗下的iPhone銷情不如以往暢旺，加上中美貿易近期轉趨白熱化，會否對蘋果產品銷售帶來進一步影響，致公司在明年調查中失去皇座？目前仍屬未知數。

全球十大賺錢企業 排名 企業 盈利 1 蘋果 572億美元 2 工商銀行 450億美元 3 建設銀行 380億美元 4 微軟 350億美元 5 三星 340億美元 6 摩根大通 330億美元 7 農業銀行 310億美元 8 美國銀行 290億美元 9 Alphabet 280億美元 10 中國銀行 270億美元

中資4大行悉數打入十大

在十大賺錢企業排名中，金融企業及科技企業分別佔6間及4間，其中內地4大銀行悉數上榜。工商銀行（1398）既為全球盈利能力最強的銀行，亦在是次排行榜中僅落後蘋果。

微軟貴為目前全球市值的科技企業，其盈利能力亦及不上蘋果，以350億元盈利，排名全球第4。而市值逾9,000億元的亞馬遜（Amazon），更在不在排名榜的前15名之內。

貝佐斯旗下的亞馬遜，並無打入全球最賺錢企業的15名。（視覺中國）

巴郡盈利受未變現投資拖累

雖然巴郡一向是投資者愛股，每年的股東會更可以說是全球投資者盛事之一，但是在今次排名中只能排第11名。《彭博》更明言，若單論截至去年底的全年業績，巴郡只可勉強地列入排名榜的首200名。

翻查資料顯示，巴郡在去年第4季勁蝕253.92億元，這與旗下股票組合錄未變現虧損有關。全年計該公司少賺91%至40.21億元，並在年內錄30.2億元無形資產減值，主要是來自卡夫享氏。不過在今年首季，該公司卻勁賺216.61億元，惟當中有161.06億元為帳面投資收益。

由「股神」巴菲特半舵的巴郡，去年第4季勁蝕逾250億美元。（視覺中國）

隨著油價回升，能源公司亦可以打入前15大，殼牌及俄國能源公司Gazprom，分別賺24億元及23億元，排名第12及13位。

至於股神愛股之一富國銀行，排名第14名，而SNB則排第15名。

此外《彭博》亦指出，在今次排名榜內，車企及藥企並無企業打入榜內的前15名，這是8年以來首次。《彭博》以豐田為例，指出該車企正面臨客戶口味出現變化﹑貿易關稅及對電動車與自動駕駛的投資有關。