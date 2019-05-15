蘋果公司蟬聯全球賺錢能力最強企業。據《彭博》統計由去年4月至今年3月期間，顯示蘋果在期內錄溢利572億元（美元‧下同），排名第一。不過由股神巴菲特掌舵的巴郡，卻無法打入十大，僅排第11位。
可是蘋果旗下的iPhone銷情不如以往暢旺，加上中美貿易近期轉趨白熱化，會否對蘋果產品銷售帶來進一步影響，致公司在明年調查中失去皇座？目前仍屬未知數。
全球十大賺錢企業
|排名
|企業
|盈利
|1
|蘋果
|572億美元
|2
|工商銀行
|450億美元
|3
|建設銀行
|380億美元
|4
|微軟
|350億美元
|5
|三星
|340億美元
|6
|摩根大通
|330億美元
|7
|農業銀行
|310億美元
|8
|美國銀行
|290億美元
|9
|Alphabet
|280億美元
|10
|中國銀行
|270億美元
中資4大行悉數打入十大
在十大賺錢企業排名中，金融企業及科技企業分別佔6間及4間，其中內地4大銀行悉數上榜。工商銀行（1398）既為全球盈利能力最強的銀行，亦在是次排行榜中僅落後蘋果。
微軟貴為目前全球市值的科技企業，其盈利能力亦及不上蘋果，以350億元盈利，排名全球第4。而市值逾9,000億元的亞馬遜（Amazon），更在不在排名榜的前15名之內。
貝佐斯旗下的亞馬遜，並無打入全球最賺錢企業的15名。（視覺中國）
巴郡盈利受未變現投資拖累
雖然巴郡一向是投資者愛股，每年的股東會更可以說是全球投資者盛事之一，但是在今次排名中只能排第11名。《彭博》更明言，若單論截至去年底的全年業績，巴郡只可勉強地列入排名榜的首200名。
翻查資料顯示，巴郡在去年第4季勁蝕253.92億元，這與旗下股票組合錄未變現虧損有關。全年計該公司少賺91%至40.21億元，並在年內錄30.2億元無形資產減值，主要是來自卡夫享氏。不過在今年首季，該公司卻勁賺216.61億元，惟當中有161.06億元為帳面投資收益。
由「股神」巴菲特半舵的巴郡，去年第4季勁蝕逾250億美元。（視覺中國）
隨著油價回升，能源公司亦可以打入前15大，殼牌及俄國能源公司Gazprom，分別賺24億元及23億元，排名第12及13位。
至於股神愛股之一富國銀行，排名第14名，而SNB則排第15名。
此外《彭博》亦指出，在今次排名榜內，車企及藥企並無企業打入榜內的前15名，這是8年以來首次。《彭博》以豐田為例，指出該車企正面臨客戶口味出現變化﹑貿易關稅及對電動車與自動駕駛的投資有關。