騰訊首季多賺17%勝預期　惟3大細節不得不睇

騰訊控股（0700）公布截至今年3月的首季業績，按權益持有人應佔盈利計，按年及按季分別增長17%及91%至278.56億元（人民幣‧下同），勝預期。若按非通用會計準則，期內溢利為209.3億元，分別按年及按季升14%及6%，符合市場預期。 業績公布後，騰訊德國預託證券股價高見43.48歐元（約381.7港元），較上日升3.3%，其後轉升為跌，最新報41.5歐元，跌1.4%。公司首季表現看似交到功課，可是拆解其業績報告，卻發現有3個「魔鬼細節」值得投資者注意。

【細節一】收入增速大幅跑輸成本

在今年首季公司收入為854.65億元，按年增長16%，按季增幅只有1%。其中包括遊戲在內的增值服務，收入為489.74億元，按年增長4.5%，金融科技及企業服務收入為217.89億元，按年增長43.5%，網絡廣告收入為133.77億元，增長25.1%。

收入增長看似可觀，不過相比之下，騰訊首季成本增速更加嚇人！期內成本按年增長達到25.1%至456.45億元，當中行政開支增加20%至113.31億元，財務成本更按年飆升70.8%至11.17億元。財務成本大增及平均債務增加，導致集團利息開支增加。截至今年3月底，非流動及流動負債總額為1842.72億元，較去年底大增超過5.3倍至5,359.8億元。

另外，騰訊首季用於銷售及市場推廣開支按年下跌24%至42.44億元，可是根據公司解釋，開支減少除了與公司減少成效較低的推廣活動，新遊戲發布數量低於平常亦是原因之一。

騰訊首季盈利錄雙位數增幅，與期內錄近111億元人民幣其他收益有關。（視覺中國）

【細節二】其他收益大增只屬賬面有賺

騰訊首季業績錄得可觀雙位數增長，當中的增長「大戶」來自業績報告中所列的「其他收益」。此部分收入按年增長46.1%至110.89億元，可謂功勞不少。其中來自以公允值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值收益淨額為51.83億元，處置及視同處置投資公司收益淨額為36.67億元，其他金融工具公允價值收益淨額為16.96億元。

不過，由於所謂的其他收益，主要是騰訊所投資公司的估值增加所帶動的的公允價值收益，換句話說很大程度上只是賬面有賺，不能全面反映集團的收入增長情況。

公司在今年首季遊戲收入按年近乎無增長。（視覺中國）

【細節三】遊戲業務近乎無增長

早年一力撑起騰訊增長神話的遊戲業務，至今仍未徹底步出低谷。集團首季網絡遊戲收入為285.13億元，按年近乎零增長。

在「主戰場」手機遊戲業務，智能手機遊戲收入按年跌2%至212億元，騰訊解釋主要原因是新遊戲發布數量減少。值得留意的是，雖然收入下跌，但騰訊首季智能手機遊戲的總日活躍賬戶數反而錄得按年增長，反映公司將流量變現為收入的能力或許未如理想。

騰訊個人電腦客戶端遊戲收入亦跌2%至138億元，意味兩大網絡遊戲業務收入雙雙報跌。觀乎首季遊戲業務仍佔騰訊整體收入超過3成，若然該業務未有明顯起色，騰訊能否重現「王者榮耀」仍屬未知之數。

騰訊於5月8日推出的手遊《和平精英》，5日內便吸金逾1.5億港元。（資料圖片）

《和平精英》過審 或成吸金關鍵

不過對比起往績，投資者或許更着眼將來，騰訊股價今年以來累升近2成，最大原因無非是內地恢復遊戲版號審批，令市場憧憬騰訊可將《PUBG MOBILE》等大熱手遊「點石成金」。早前騰訊旗下「食雞」遊戲《和平精英》成功闖關過審，並於5天內吸金逾億，更形同為市場打下一支強心針，一度支撑股價回升。

騰訊同時於業績中預告，將於第二季發布多款遊戲，並計劃於多款手機遊戲推出季度通行證，加快吸金步伐。到底騰訊能否「絕地求生」，再現股王風範？箇中最大關鍵，或許正是《和平精英》等重點遊戲的吸金能力，是否足以帶動遊戲業務重回正軌。