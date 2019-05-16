貿易關係趨緊中國減持美債 　仍居美債海外持有區榜首

美國財政部公佈國際資本流動報告（TIC）報告顯示，今年3月中國內地持美國國債按月減少104億美元，降至1.1205萬億美元，不過仍位居美債海外持有地區榜首。

這是中國自去年11月以來首次減持美債，去年11月中國連續第六個月減持美債，當月減持175億美元，減持創14個月新高，因此今年3月也創四個月來最大減持規模。

TIC報告還顯示，3月日本的美債持倉按月增加57億美元，增至1.0781萬億美元，為連續五個月增持。

在十大美債最大持有地區之中，3月只有中國內地減持，英國增持333億美元，增持規模最大，是2月增持規模的三倍多，連續增持四個月，總持倉超過了巴西，從第四位升至第三位。巴西連續三月增持。中國香港連續五月增持，持倉仍位居第九。但是，分國家地區看，3月最大的主要美債賣家還不是中國，而是美國的近鄰加拿大。當月加拿大減持125億美元，減持規模為2011年11月以來最大，總持倉降至997億美元，創去年9月以來新低。

被海外視為中國持美債離岸仲介的比利時3月增持46億美元，總持倉仍居第十位。2月比利時減持101億美元，為2017年4月以來最大規模減持。沙特仍是美債第十一大海外持有地區，3月為連續第二個月增持。