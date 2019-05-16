亞馬遜為零售行業一哥　呢間美國零售商成榜尾份子﹗

由超級富豪貝佐斯主理的亞馬遜，成為全球零售行業的一哥。據《福布斯》最新公布，計及收入﹑盈利﹑資產及市值等因素，超越沃爾瑪（Walmart），為今次全球2,000大企業排名中，排名最高的零售企業，反映出新經濟跑贏了舊經濟。

在今次排名榜中顯示，亞馬遜去年銷售收入為2,329億元（美元‧下同），盈利為101億元，資產總值1,626億元，市值達到9,161億元。有關條件促使公司可以第28名成績，在眾多零售行業中排名最高。

其他電商方面，剛於昨日已公布截至今年3月全年業績的阿里巴巴，排名第59名，其同業京東，則排名613名。阿里巴巴去年收入大增51%至3,768.44億元人民幣，並已訂下在截至明年3月底的財年，收入可達到5,000億元人民幣的目標。

昨日已公布全年業績的阿里巴巴，排名為59，高於多間傳統零售商。（視覺中國）

沃爾瑪收入為亞馬遜2倍

至於雄霸美國零售業多年的沃爾瑪，在今次排名榜中排第29。講銷售收入，沃爾瑪勝亞馬遜何止勝一籌，達到5,144億元，即較對方多出121%，資產規模亦較對方多出35%至2,193億元。可是盈利及市值均不及對方，盈利為67億元，即為亞馬遜的67%，市值更是對方的32.3%。

過往廣為投資者及消費者認識的JC Penney及Sears，在是次排名榜中，均是在最後的100名內。Sears排名為1,913，按年下跌166名。公司銷售額為132億元，虧損17億元，資產總值67億元，市值呢？只有區區7,900萬元。

排名為1999的JC Penney業績同樣見紅，虧損2.25億元，銷售額為120億元。不過在資產及市值，分別為79億元及4.02億元。

從上排名及業績數據，可以反映出主從事實體零售的企業困境，因此從事上游供應商業務的企業，難免面對壓力。

Victoria Secret母公司排名1311

此外女性內衣品牌Victoria Secret的母公司L Brands，其排名為1,311。而在香港上市的維珍妮國際（2199），正是Victoia Secret的供應商之一。