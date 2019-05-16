【收市總結】恒指微升6點　醫藥、本地地產股支持大市

港股午後變化不大，恒指收報28275點，上升6點；國指收報10811點，上升7點。成交額950億元。
希瑪眼科勁升19.3% 石藥上漲2.4%
醫藥股全日跑贏，希瑪眼科（3309）收報4.95元，上升19.3%；中國生物製藥（1177）收報8.13元，上升5.9%；東陽光藥（1558）收報38.9元，上升4.4%；信達生物（1801）收報26.35元，上升3.5%；金斯瑞（1548）收報19.24元，上升2.6%；石藥（1093）收報14.26元，上升2.4%。
恒隆地產漲3.7% 長實亦升1.9%
本地地產股表現佳，恒隆地產（0101）收報17.86元，上升3.7%；新世界發展（0017）收報12.62元，上升2.6%；長實集團（1113）收報61.7元，上升1.9%；新地（0016）收報134.8元，上升1.9%；信置（0083）收報13.28元，上升1.7%。
中美貿易戰，市場關注稀土貿易有沒有異變化，中國稀土股價今日爆上25.8%。
中國稀土狂飆25.8% 紅星美凱龍彈10.4%
貿易戰令稀土受到關注，中國稀土（0769）收報0.39元，上升25.8%。
阿里巴巴入股的紅星美凱龍（1528）收報7.95元，上升10.4%。而阿里巴巴持股的高鑫零售（6808）收報7.14元，上升9.8%。
騰訊下跌2.2% 中興通訊重挫6.1%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報30.95元，上升5.6%；港鐵（0066）收報47.55元，上升2.5%；旺旺（0151）收報6.13元，上升1.8%；騰訊（0700）收報365.6元，下跌2.2%；吉利（0175）收報13.44元，下跌2.3%；瑞聲（2018）收報44.65元，下跌2.9%；舜宇（2382）收報85.05元，下跌5.1%；中興通訊（0763）收報21.4元，下跌6.1%。
中國A股全日企穩，上證收報2955點，上升17點；深證收報9293點，上升34點。
日股收報21062點，下跌125點。