【中美貿易戰】高盛資管料雙方短期難達協議　惟環球經濟不會脫軌

中美貿易戰繼續邊打邊談，市場觀望兩國於6月G20峰會上能否化解僵局。高盛資產管理策略顧問方案部國際市場策略團隊主管James Ashley預料，兩國談判將持續一段較長時間，但對環球經濟前景仍感樂觀。

料協議執行機制需時談判

James Ashley出席記者會時指，近日全球股市轉趨波動，反映市場過份低估貿易戰重新升溫的風險。他指出，即使雙方已達成一定共識，但對於落實協議的監察機制，以至相關法例修改卻非常複雜，相信難以於短期內完成。但他分析，現有關稅對中美經濟的打擊相當輕微，只會拖慢中國經濟增長約0.3至0.4個百分點，美國經濟所承受的衝擊更只有一半，加上中美雙方均可能推出刺激經濟措施，令實際影響更加微不足道。

高盛資產管理策略顧問方案部國際市場策略團隊主管James Ashley（左一）估計，短期內貿易戰消息難免影響投資氣氛，股市或會繼續波動。（文顥宗攝）

三大因素助環球經濟向好

高盛資產管理歐洲、中東、非洲和亞太區環球投資組合方案部主管Shoqat Bunglawala則相信，由於美國加息機會下降、中美及歐盟三大經濟體穩健增長，加上貿易戰形勢緩和，今年宏觀市場環境依然有利，中美貿易戰不足以令環球增長脫軌，年內出現衰退的機會較低。

James Ashley補充，短期內貿易戰消息難免影響投資氣氛，股市或會繼續波動，該行暫時仍持觀望態度，但整體上看好今年股市表現。