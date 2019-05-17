華為稱早已預料美國打壓　已作準備確保經營不受影響

美國總統特朗普（Donald Trump）早前簽署行政命令，鋪路全面封殺華為與美企的商業往來。內地媒體引述華為一封員工信，指公司在多年前已預料到會遭美國政府打壓，並已作充分準備，確保公司經營不受大影響。

稱時間將揭開虛偽的面具

《環球網》報道指，華為公司總裁辦公室向員工發出內部信件，形容美國商務部將公司列入「實體清單」，是美國政府出於政治目的，持續打壓華為的最新一步。公司於多年前已有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面進行大量投入及準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大影響。信件又指，「時間將會揭開虛偽的面具，陰霾過後陽光必然普照」，勉勵員工堅定信心。

此外，華為旗下晶片設計公司華為海思，公司總裁何庭波亦於昨晚發出員工信，指多年前公司已作出「極限生存的假設」，預料某天不能再取得美國的先進芯片和技術，而公司已為此做好「備胎」。他續稱，隨着美國政府將華為列入實體清單，這些「備胎」已在一夜間全部「轉正」，但今後「每一個新產品一出生，將必須同步科技自立的方案。」

麻生太郎：日企或受衝擊



日本財相麻生太郎指，一些日本企業向華為供應零部件，供應鏈相互交織錯綜複雜，美國對華為的禁令，可能會影響日本企業，對日本經濟產生直接或間接影響。