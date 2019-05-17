百度上市後首現虧損　收市後時段股價大跌

百度發佈了截至今年3月31日的未經審計第一季度財報。由於一季報盈利和營收、二季度營收指引均不如市場預期，罕見出現運營虧損和淨虧損。

百度第一季運營虧損9.36億元人民幣，去年第一季為運營利潤46億元（人民幣‧下同）；來自百度核心業務的運營利潤為11億元，按年驟降81%。去年第四季的運營利潤已按年下跌77%，當時百度核心運營利潤降26%。

經調整後，非一般公認會計原則運營利潤4.01億元，按年大跌93%，好過分析師預期的虧損14.7億元。非一般公認會計原則百度核心運營利潤21億元，按年大跌67%。去年第四季上述兩個項目分別是27億和58億元，按年降幅為54%和17%。

首季虧損3.27億人民幣

首季百度淨虧損3.27億元，超過市場預期的淨虧損1.88億元，去年第一季為淨利潤67億元。這是百度在2005年上市以來的首個季度虧損。百度核心業務淨利潤7.03億元，按年下降90%，去年第四季為41億元，按年降幅22%。

經調整後，非一般公認會計原則的淨利潤為9.67億元，按年下降80%；非一般公認會計原則的每股ADS攤薄收益3元，去年第四季為13元人民幣；非一般公認會計原則的百度核心業務淨利潤18億元，按年下降66%，去年第四季度為65億元，按年降幅1%。

預計第二季收入 低於分析師預期

百度的業績展望也不佳。預計第二季營收251億至266億元，而分析師預期為293.2億元，公司官方的展望代表收入按年增速為負3%至正2%的區間。

百度CFO餘正鈞表示，百度APP及移動矩陣產品在央視春晚上和用戶進行互動，這類行銷活動短期內影響了利潤表現。由於宏觀環境的諸多不確定性，短期內線上行銷市場依然充滿挑戰。百度將着力提高盈利能力，關注運營效率，並將繼續專注於戰略業務的投資，驅動公司長期持續增長。