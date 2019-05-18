Beyond Meat遭沽空機構狙擊　曾大挫7%

從事人造肉類業務的Beyond Meat，自掛牌以來一直成為市場人士焦點，其股價更累升幅達到257.4%。隨著股價上揚，個別市場人士對公司的股價前景抱懷疑態度，更有沽空機構的分析師明言已進行沽空。

曾經對Tesla等美﹑港公司進行沽空的Citron，其分析師Andrew Left於《Twitter》上發推文，指出Beyond Meat已成為愚蠢至極，並指出該公司已成為散戶大量買賣的對象，目前其市值已超過行業，預料將會有競爭對手登場。他又預期隨著散戶購買力消耗盡，Beyond Meat股價將會回落至65美元。

股價曾大挫7%

有關推文發出後，Beyond Meat股價上挫7%，收市報89.35美元，跌3.84%。

Andrew Left更向《CNBC》發出文件，指出在周五時已沽空Beyond Meat，並指出公司股價受到散戶炒作驅動，並無實際基本基礎，股價上漲已產生泡沫。

隨著股價上揚，市場人士亦加大對Beyond Meat沽空，據金融分析公司S3 Partners的數據指出，公司已累積大量沽空盤，並成為全美國最多沽空的20間公司之一。