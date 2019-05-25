遍地黃金？　澳洲有人用金屬探測器　撿到1.4公斤金塊

幾十年前有一句話，「香港地遍地黃金」，但其實「有金執」、「執到寶」的情況少之又少。不過澳洲原來真的有班人專門執金，最近還有人拾到1.4公斤金塊。

澳洲金屬探測器公司Finders Keepers Gold Prospecting，早前貼出一塊足足有半隻手掌長的金塊，表示這是一位十分幸運的客人，利用金屬探測器找到的金塊。

估計約值54.4萬元

這名幸運的人當然不是在大城市漫無目的地四處探測。Finders Keepers Gold Prospecting店主Matt Cook透露，對方是一名本地的業餘興趣者，在Kalgoorlie地區的鹽沼灘內找到這件寶物。

客人找到金塊之後，帶到店內與讓他觀看。「他帶着很好的笑容進來，給我看那塊金塊。它比一盒煙大一點，密度真的難以致信，十分之重。」

據估計，這塊金塊價值可達10萬澳元，即約54.4萬港元。

這塊罕見的「野生」金塊，有1.4公斤重，當地人表示十分罕見。（Finders Keepers Gold Prospecting facebook）

金礦周邊常有人尋金

澳洲四份之三金礦都在Kalgoorlie或周邊地區，有專家指，雖然有不少人都會去碰運氣，但近幾年都沒有發現這麼大的金塊。

科廷大學西澳洲礦業學院院長Sam Spearing指出，一般被發現的金塊都比這塊細小。

他指出，當地人將尋找黃金當作一種業餘嗜好，周末常常有很多人會去礦山附近探索，甚至有全職的尋金者。一般來說，最常見到的金塊不足半盎司。