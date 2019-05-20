【台北直擊】李嘉誠有份投資　AI晶片生產商選擇在台生產原因係..

人工智能﹙AI﹚近年成為市場熱話，一般而言，人工智能系統要順利運作，背後都有一套超級電腦作支援。不過，有家台灣公司研發出一款針對終端裝置所設計的人工智能晶片，不用超級電腦作支援，直接在裝置上進行人工智能運算，即可做到人面辨識、智能行車導航、即時語音翻譯等功能。其創新的技術，去年成功吸引長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資領投近1,800萬美元融資。 這家公司名叫耐能智慧﹙Kneron﹚，創辦人兼行政總裁劉峻誠是一名台灣人，總部位於美國聖地亞哥，而且在台北、深圳及珠海亦設有辦公室。今日（20日）該公司宣布推出自行研發兼且自家在台灣工廠生產的人工智能晶片「KL520」，優點在於高效率、低功耗，把AI運算的場景從雲端轉移至終端設備，不僅能達到即時辨識與判斷，同時還提供軟硬體結合的解決方案，令原本要透過高成本傳遞到雲端進行運算的裝置，變成可進行離線操作，杜絕黑客入侵的機會。

高效率、低功耗的AI晶片

人工智能近年大熱，而晶片是人工智能的靈魂所在，但市面上少有專用晶片，於是Kneron便研發出一款針對終端裝置所設計的人工智能晶片「KL520」，晶片特色是「可重組式人工智慧神經網路技術」，會根據不同任務進行重組，減少運算複雜度，保證在不同的卷積神經網路（CNN）模型上的使用，無論是模型內核（kernel）大小的變化、模型規模的變化，還是影像輸入大小的變化，耐能AI晶片都能保持高效率使用運算(MAC)單元。

劉峻誠指，Kneron的獨特技術，在於研發出一款高效率、低功耗的AI晶片，把AI運算的場域從雲端轉移至終端設備，不僅能達到即時辨識與判斷，同時還提供軟硬體結合的解決方案，省卻裝置與雲端的傳遞成本，同時減少裝置的耗電量，增加裝置使用壽命。

董事長劉峻誠在記者會上，介紹公司新產品KL520。（受訪公司提供圖片）

在台生產可以「中美通殺」

Kneron現時擁高通等美國大型客戶，亦有格力及搜狗等中國大型客戶，可謂「中美通殺」。他續指，當初打算決定在台灣設廠生產人工智能晶片的時候，已考慮在內地生產晶片的話，晶片很難在美國銷售，在美國生產的話，成本又會很高，所以在台灣生產晶片的話，可以平衡兩個市場，成為台灣的一個重要優勢。而且現時的中美貿易戰，台製晶片正好避開這次衝突。

但AI晶片應用說來抽象，具體來說，可見於支援17種語言的翻譯機、智能行車導航及3D臉部識別技術等，均是離線裝置。對這粒AI晶片十分有信心的劉峻誠指，冀明年第二季該晶片可做到收支平衡，期望未來數年可賣到數千萬粒晶片。

Kneron推出的自家晶片產品。（受訪公司提供圖片）

現融資近4000萬美元 未來公布更多融資計劃

另外，Kneron除了去年獲李嘉誠旗下維港投資領投近1,800萬美元融資，並曾獲得阿里巴巴創業者基金及高通(Qualcomm)、紅杉資本(Sequoia Capital) 的子基金Cloudatlas等逾千萬美元的A輪融資。截至目前為止，Kneron獲得的融資金額累計近4,000萬美元。劉峻誠表示，公司未來會公布更多融資計劃。