【中午收市】恒指上升61點　習近平訪礦業　中國稀土飆67.6%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
美國暫緩華為的禁令，中國A股彈升，不過港股僅窄幅上落。恒指中午收報27848點，上升61點；國指收報10693點，上升60點。成交額544億元。
中國國家主席習近平考察江西稀土礦業，中國稀土（0769）收報0.62元，上升67.6%。
哈爾濱電氣（1133）延長私有化要約，收報4.52元，上升8.1%。
京信通信勁升6.8% 瑞聲上漲3%
手機及通訊設備股反彈，京信通信（2342）收報1.58元，上升6.8%；比亞迪電子（0285）收報11.16元，上升5.7%；富智康（2038）收報0.96元，上升5.5%；中興（0763）收報20.65元，上升5.3%；聯想集團（0992）收報6.22元，上升4.2%；丘鈦（1478）收報5.96元，上升4%；瑞聲（2018）收報44.45元，上升3%。
港交所反彈2.1% 騰訊亦上漲1.3%
其他股份方面，碧桂園（2007）收報11.08元，上升2.8%；港交所（0388）收報247.2元，上升2.1%；萬洲（0288）收報7.27元，上升1.8%；中行（3988）收報3.57元，上升1.7%；吉利（0175）收報12.78元，上升1.3%；騰訊（0700）收報346.4元，上升1.3%；旺旺（0151）收報5.91元，下跌1.5%；創科（0669）收報49.1元，下跌2.2%。
中國A股今早明顯反彈，上證半日收報2914點，上升43點；深證收報9107點，上升191點。
日股半日收報21218點，下跌83點。