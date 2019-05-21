調查﹕逾半港人憂資料外洩風險　六成人對企業保護資料安全信心降

企業洩漏個人資料的事件屢有發生，有調查發現，香港人對企業確保資料安全的信任度較一年前有減少，又發現一旦企業遭受網絡攻擊，受訪者會將責任歸咎於相關企業，認為責任等同發動攻擊的黑客，而超過一半人表示會抵制相關企業。

全球傳播諮詢公司博然思維集團（Brunswick）就消費者對維護個人資料的態度進行調查，於今年1月訪問了300名關注商界的港人，發現有59%受訪者對企業確保其個人資料安全的信任度較1年前下降，逾半人擔憂資料洩漏的風險，多於資料共享帶來的潛在好處。

博然思維華盛頓合夥人及主管、全球網絡安全及私隱聯合主管George Little（圖左）表示，企業不時將網絡危機視為IT事件，但其實這關係到企業聲譽、法律後果、監管問題。（洪嘉徽攝）

資料若外洩 40%受訪者會向董事會問罪

一旦企業發生網絡危機，31%受訪者認為企業最重要是立即知會受影響的客戶，比27%人認為要確定事故原因，19%人認為要將襲擊者繩之於法為多。

調查亦顯示，資料外洩的責任落在高級管理層身上，57%受訪者表示會指責受影響公司的高級管理層，與55%人稱會指責黑客相若。董事會亦不能倖免，40%受訪者表示如果出現攻擊，他們將會向董事會興師問罪。

企業面對網絡危機3大錯誤

博然思維華盛頓合夥人及主管、全球網絡安全及私隱聯合主管George Little表示，企業面對網絡危機時主要犯三大錯誤，一是只將網絡危機視為IT事件，但其實這關係到企業聲譽，法律後果，監管問題，而企業聲譽至關重要，因會影響到客戶忠誠度下降。

另一錯誤是將其他危機管理的原則，例如處理銀行被打劫事件、自然災害、飛機跑道問題等的方法，用作處理網絡危機。最後是企業不能把自己當成遭受網絡攻擊的受害者，而將責任指向其他人，調查已顯示受訪者認為企業要負起保障客戶個人資料的最大責任。