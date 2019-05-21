澳洲稀土公司Lynas　與美國廠商Blue Line　德州建稀土廠

稀土相關股今日炒上，市場認為中國會以稀土反擊美國，不過其實很多地方都有稀土。澳洲稀土商Lynas宣布與美國廠商Blue Line合作，在美國德克薩斯州開設稀土廠。

中國以外最大型稀土商

Lynas是中國以外的最大型稀土廠商，周一與美國德州Blue Line簽署諒解備忘錄，在當地建立稀土篩選工廠。

稀土是多種微量元素，地球含量很低，但在電池等電子零件以至軍備之中十分重要。

《路透社》指出，此舉是因為美國高度依賴中國供應，在貿易戰之中要優先採購稀土這種重要資產。

兩間公司將於明年開始共同營運這間新工廠，而Lynas是合資公司的控股方。

Lynas馬來西亞加工廠面臨監管問題，同時亦要應對澳洲化學品集團Wesfarmers的11億美元收購要約，今次與美國達成交易，相信可以增強公司的實力。

馬來西亞廠清理完後將申請復工

Lynas行政總裁Amanda Lacaze亦表示，美國項目將會是一個機會，以補充馬來西亞的業務。公司指出，新廠可以讓美國造商縮短關鍵原料的供應鏈。

而馬來西亞工廠方面，Amanda Lacaze表示絕對會履行承諾，清除工廠相關的污染物，好讓該廠重新取得許可證及復工，其中一個方案是先在澳洲礦場初步加工。