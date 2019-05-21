【收市總結】恒指下跌130點　中國稀土飆升108.1%

撰文：鄭寶生
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港股午後再度下滑，全日窄幅上落。恒指收報27657點，下跌130點；國指收報10634點，上升1點。成交額950億元。
市場炒作中國會以稀土反擊美國，中國稀土（0769）收報0.77元，上升108.1%。
有色金屬股上漲 金川國際勁升11.5%
其他有色金屬股亦上漲，金川國際（2362）收報0.68元，上升11.5%；新疆新鑫礦業（3833）收報0.68元，上升9.7%；中信大錳（1091）收報0.43元，上升7.5%；洛陽鉬業（3993）收報2.59元，上升4%；五礦資源（1208）收報2.64元，上升3.1%。
萬洲上揚1.7% 中海油回吐2.1%
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.26元，上升1.7%；瑞聲（2018）收報43.8元，上升1.5%；中行（3988）收報3.56元，上升1.4%；港交所（0388）收報244.6元，上升近1%；創科（0669）收報49.4元，下跌1.6%；申洲（2313）收報98.45元，下跌1.6%；旺旺（0151）收報5.9元，下跌1.7%；中海油（0883）收報13.38元，下跌2.1%；九倉置業（1997）收報56.6元，下跌2.4%。
中國A股全日反彈，上證收報2905點，上升35點；深證收報9087點，上升171點。
日股收報21272點，下跌29點。