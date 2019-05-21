內銀股成跌市中奇葩　派息期將至可入市賺息？　專家就咁話......

港股近期持續下跌，3日內累計跌幅達618點。內銀股表現卻相對硬淨，其中中國銀行（3988）累升1.7%；農業銀行（1288）亦錄得0.6%。隨着即將踏入內銀股派息期，投資者應否買入內銀股賺息？

信誠證券聯席董事張智威認為，內銀股息率吸引，加上市場憧憬人行出手，以降存款準備金率、減息等措施撐經濟，這將帶動內銀的新增貸款業務，推高利息收入。

但他提醒投資者需要留意內銀股的資產質素和壞帳撥備，若壞帳突然增加太多，或會加重銀行負擔。若市場資金足夠，「放水放得多」，則可緩和違約情況。

張智威覺得，投資者可以現價買入四大內銀股，首選收息最高的中行，預計該股最快下個月可挑戰3.8元關口，若跌穿3.4元，投資者就應止蝕。

信誠證券聯席董事張智威表示，市場憧憬中央出手，推出下調存款準備金率或者減息等措施，將有利內銀股發展。（張浩維攝）

市況不明朗 應審慎入市

鼎成證券董事總經理熊麗萍表示，內銀股受捧主要因為人行於公開市場恢復逆回購操作，增加了市場流動性。在中美貿易戰下，市場憧憬人行會否再推出寬鬆政策，加上近期內銀陸續開始除淨日，例如中行將在5月23日（周四）除淨，或有投資者希望買入，以搏取短線收息。

熊麗萍覺得內銀股在過去2至3個月均是跑輸大市，令其估值和股息有一定吸引力。可是，中美貿易戰從關稅擴展至科技問題，顯示兩國離達成貿易協議又遠了，為市場增添不明朗因素，故投資者要審慎入市。

她又指出銀行業的業務受整體經濟環境影響，美國加徵關稅、針對中國科技企業，若未來再有升級措施，也會間接影響銀行的貸款質素，故投資者現時買入內銀股，值搏率不高，或會賺息蝕價。