港府發行首批78億綠色債券　獲超購4倍　息率定價收窄逾17基點

港府自2017年起醞釀發行上限1,000億元的綠色債券，以推動本港綠債市場發展。政府今日宣布，已成功發行首批10億美元（約78億港元）、年期5年的綠債，收益率為2.555厘。當局形容，投資者認購反應熱烈，認購金額超出發行金額4倍，使最終定價較初步指引收窄17.5基點。

定價為同年期美債加32.5基點

金管局發出新聞稿指，政府首筆綠債自5月10日起舉行全球路演，並已於昨日（21日）定價，收益率為2.555厘，與5年期美國國債差距為32.5基點。局方指，此批綠色債券獲超過100個機構投資者認購，最終50%分配予亞洲投資者、27%予歐洲投資者，23%予美國投資者。

按投資者類別計，29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司，以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。局方稱，此批綠債預料下周二（28日）交收，並會於香港及倫敦證券交易所上市。

財政司司長陳茂波表示，環球投資者對是次發行反應正面，證明市場對香港信貸狀況的肯定，亦反映了他們對香港推動可持續發展及應對氣候變化工作的支持。

行政長官林鄭月娥於2017年的《施政報告》中提及，政府將帶頭發行綠色債券，並委託金管局作為代表。計劃所得資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益及推動香港可持續發展的工務工程提供資金，包括改善空氣質素、綠色建築等項目。