【中午收市】恒指上升82點　中國稀土回吐15.6%

港股今早缺乏方向，恒指早段上升約171點之後升幅收窄，國指更是窄幅上落。恒指中午收報27739點，上升82點；國指收報10647點，上升12點。成交額426億元。
中國稀土（0769）昨日升超過1倍之後，今日明顯回吐，收報0.65元，下跌15.6%。
中芯國際（0981）再上漲，收報9.19元，上升7.1%。
通達集團勁升6.3% 中興亦彈5.2%
部份近期受壓股份今日反彈，通達集團（0698）收報0.68元，上升6.3%；富智康（2038）收報0.99元，上升5.3%；中興（0763）收報21.2元，上升5.2%；京信通信（2342）收報1.6元，上升3.9%；中國鐵塔（0788）收報1.82元，上升2.8%；小米（1810）收報10.14元，上升2.7%；舜宇（2382）收報74.05元，上升2.6%。
濠賭股5月大弱勢，新濠國際由4月20元水平下滑至今日中午收市16.5元。（路透社）
新濠上漲3.4% 金沙上升3%
濠賭股亦向上，新濠國際（0200）收報16.5元，上升3.4%；澳博（0880）收報8.82元，上升3%；美高梅（2282）收報13.04元，上升3%；金沙（1928）收報38.95元，上升3%；銀娛（0027）收報48.9元，上升2.3%。
創科上揚3.1% 申洲下滑2.6%
其他股份方面，創科（0669）收報50.4元，上升3.1%；港交所（0388）收報249.4元，上升近2%；萬洲（0288）收報7.4元，上升1.9%；旺旺（0151）收報5.85元，下跌0.8%；領展（0823）收報96.5元，下跌0.9%；申洲（2313）收報95.9元，下跌2.6%。
中國A股變化不大，上證半日收報2905點，下跌不足1點；深證收報9081點，下跌5點。
日股半日收報21344點，上升71點。