【收市總結】恒指僅升48點　成交縮至764億　中國稀土插27.3%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
港股午後波幅進一步收窄，恒指收報27705點，上升48點；國指收報10604點，下跌30點。成交額只有764億元。
華虹半導體勁升7.4% 中芯上揚5.7%
部份半導體股炒上，華虹半導體（1347）收報16.48元，上升7.4%；中芯國際（0981）收報9.07元，上升5.7%。
昨日倍升的中國稀土（0769）今日大幅回落，收報0.56元，下跌27.3%。
創科上升近3% 申洲下滑1.8%
其他股份方面，創科（0669）收報50.35元，上升近3%；金沙（1928）收報38.75元，上升2.5%；港交所（0388）收報249.6元，上升2%；舜宇（2382）收報73.55元，上升1.9%；中電（0002）收報91.9元，上升1.6%；石藥（1093）收報13.66元，下跌1.3%；中國移動（0941）收報72.55元，下跌1.3%；旺旺（0151）收報5.81元，下跌1.5%；恒安（1044）收報60.25元，下跌1.5%；申洲（2313）收報96.65元，下跌1.8%。
中國A股全日變幅不大，上證收報2891點，下跌14點；深證收報9041點，下跌46點。
日股收報21283點，上升10點。