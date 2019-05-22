華為晶片製作或陷入癱瘓！　英國ARM傳暫停商業合作

美國封殺華為情況擴大，有報道指英國晶片設計公司ARM通知員工，必須終止與華為的商業合作。若然成事，華為多款晶片生產或會陷入停頓。

停止所有有效合同、支援授權

《BBC》引述ARM內部文件報道，ARM指示員工停止與華為及華為子公司的「所有有效合同、支援授權，以及任何未達成的約定，」以遵守美國商務部的限制。

ARM設計全球大部份移動設備晶片的基礎架構，公司向員工發出的備忘顯示，公司採用了一些「美國原產的技術」，因此會受到美國政府禁令影響。

《BBC》引述一名分析師指出，如果這是長期停止合作，將是華為業務「至為巨大」的打擊。

「美國禁令影響全世界每間半導體公司」

科技網站《CCS Insight》科技分析師Geoff Blaber指出：「ARM是華為智能手機晶片的設計基礎，因此今次是華為至為巨大的打擊。」

他表示：「也就是說，由於華為供應鏈之中，大量公司已經採取行動，遵守美國訂單，華為的營運能力已經受到嚴重影響。」

至於IHS Markit的分析師Lee Ratliff亦指出：「美國禁令會影響到全世界每一間半導體公司。中國半導體行業才剛剛起步，他們無法輕易利用完全自家設計產品，去取代這些零件。」

麒麟Kirin及鯤鵬Kunpeng晶片均有採用

華為的麒麟晶片（Kirin）是採用ARM架構，當中的ARMv8雖然擁有永久授權，但仍需在生產時向ARM支付費用。

至於華為早前推出TaiShan伺服器，採用的鯤鵬920（Kunpeng 920）晶片，亦都採用了ARM架構。