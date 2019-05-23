李國寶7月將退任東亞行政總裁　兩子接任聯席行政總裁

東亞銀行（0023）宣布，由7月1日起行政總裁李國寶將會退任，並調任為執行主席，且繼續出任執行董事、董事會主席及提名委員會委員。

李國寶現年80歲，於1969年加入其家族創辦的東亞銀行、1981年任東亞行政總裁，1997年任東亞主席。他亦於1985年至2012年期間曾出任香港立法會議員，並於2005年至2008年期間曾出任香港行政會議成員。

兒子李民橋及李民斌接班



公司通告稱，經過嚴格的全球遴選程序評估內部和外部候選人後，董事會欣然宣布委任李國寶的兩名兒子李民橋及李民斌為東亞聯席行政總裁，委任及調任將於7月1日生效。董事會認為，聯席行政總裁架構對整體有利，兩人互補知識和經驗，將支持東亞持續的業務增長，使銀行能夠投入足夠資源，專注發展內地和香港兩個主要市場，並提升跨境能力及促進不同業務的間的合作。

2014年李民橋和李民斌加入東亞董事會時，市場已預期李國寶是鋪路兩名兒子接班。李民橋現年45歲，是英國律師會及香港律師會會員，於2000年加入東亞為總經理兼企業銀行處主管。現為信和置業、中遠海運港等多間上市公司之獨立非執董，亦是香港公益金董事，強積金計劃管理局強制性公積金行業計劃委員會委員等。

李民斌現年44 歲，是財資巿場公會專業會員，於2002 年加入東亞。現為港華燃氣、合和公路基建及中國海外發展的獨立非執行董事。同時擔任行政長官創新及策略發展顧問團成員、貿發局理事會成員、金發局董事、交通意外傷亡援助諮詢委員會主席等。