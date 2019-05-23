聯想集團全年轉賺5.97億美元　派末期息21.8港仙

聯想集團（0992）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利為5.97億元（美元‧下同），轉虧為盈，派末期息21.8港仙，按年增加6.3%。

該公司指出，期內收入為510.38億元，按年增加12.5%，毛利為73.71億元，按年增加18%，毛利率為14.4%，按年提高0.6個百分點。經營溢利為11.78億元，按年升205%。

單計今年3月底止的財政年度第4季，股東應佔溢利為1.18億元，按年虧轉盈，收入為117.1億元，升10%，毛利為18.95億元，升23%，毛利率為16.2%，按年升1.7個百分點。

手機及數據中心業務虧損收窄

聯想指出，在截至今年3月底止的財政年度，來自智能設備業務收入為450.13億元，按年增加10%，稅前溢利按年增加逾倍至18.43億元。公司又指出，智能設備業務收入增長動力來自個人電腦及智能設備業務的強勁增長。

公司進一步指出，期內個人電腦及智能設備業務按年增加14%至384.75億元，佔整體收入的75%，業務除稅前溢利為19.82億元，為紀錄新高，同比增長34%。公司又指出佔全球個人電腦市場份額為23.4%。

聯想指出，移動業務收入按年跌11%至64.6億元，惟業務稅前虧損按年大減至1.39億元。

公司又指出，數據中心業務收入創新高至60.25億元，按年增加12%，虧損亦改善至2.31億元。

稱維持移動業務維持盈利性增長

聯想指出，全球一些經濟體開始看到地緣政治不確定性帶來的負面影響。營運在這個複雜的全球環境中，聯 想的管理層將利用其在管理眾多宏觀風險方面的豐富經驗，包括如何應對政策變化以及如何在各5項選擇評估中運籌帷幄，進一步提高公司的全球製造能力和供應鏈靈活性。

公司又指出，亦致力於憑藉其在內部製造及外包方面的實力努力成為具成本競爭力的行業領導者；並已準備好應對地 緣政治和宏觀經濟環境方面的動盪。

公司表示會力求其個人電腦及智能設備業務優於市場的收入增長，以及行業領先的盈利能力，同時引領 投資建立智能設備的實力以及推動軟件及服務收入。聯想將藉行業整合機會迅速採取行動，特別 是在高端和高增長領域。就移動業務而言，將繼續加強其目標市場的競爭力，以維持盈利性增長。