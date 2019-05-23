全球車企面臨嚴重衰退：已累計裁員近4萬　人數仍將擴大

全球汽車企業的僱員，不時聽到裁員此壞消息。在短短6個月，累計裁員至少3.8萬人，並且這一數字還有繼續增長下去的態勢。為了應對前所未有的行業劇變，車企大規模的成本削減還在進行之中。

據《華爾街見聞》報道，前有積架路虎、日產、特斯拉、通用汽車等公司傳出裁員消息，後又有戴姆勒、本田、福特等車企加入裁員或業務重組的大軍。短短的六個月內，從美國到德國，從英國到加拿大，全球車企已裁員至少3.8萬人，並且這一數字還有繼續增長下去的態勢。

以美國「百年老店」福特汽車為例，雖然其已在本周一宣布為降低成本將裁減7,000名員工，相當於削減公司全球帶薪勞動力的10%。但在摩根士丹利看來，由於中國市場不再是增長引擎，福特汽車的全球收入預計將下降5%，而該公司需要再裁減2.3萬名員工，也就是總計裁員3萬，才能彌補這一下降。

美銀美林﹕行業面臨嚴重衰退

「這可能僅僅是一個開始，」戴姆勒公司即將離任的首席執行官Dieter Zetsche警告稱，「為了應對前所未有的行業劇變，大規模的成本削減還在進行之中。」

美銀美林分析師John Murphy更是表示，汽車行業如今正面臨着一場十分嚴重衰退。

不過值得注意的是，全球車市「寒冬」凜冽的確不假，但車企對業務作出戰略調整更深層次的原因是汽車產業正在經歷百年一遇的大變革。

2015年6月28日，中國遼寧瀋陽市的通用汽車停車場，停放着新的雪佛蘭汽車。（路透）

尤其是電動汽車、自動駕駛等新一代尖端技術的出現，不僅「吸取」着各大車企的研發資金，也讓原本財大氣粗的車企巨頭抱團取暖。

寶馬就與平治母公司戴姆勒在今年2月冰釋前嫌的「牽手同行」。兩家公司在德國宣布投資10億歐元整合各自旗下的移動出行部門，雙方將合資成立REACH NOW（即時出行）、CHARGE NOW（即時充電）、FREE NOW（約車服務）、PARK NOW（泊車服務）、SHARE NOW（共享服務）五家公司，將為消費者提供一站式移動服務。

車企轉型生產電動車

2019年年初，福特和大眾汽車也共同宣布，兩家公司最早將在2022年推出共同為全球市場開發的商用車車型和中型皮卡車型。雙方表示，新的戰略聯盟旨在希望保持獨特的功能和技術的車型架構方面分攤成本，從而顯著提升業務規模和運營效率。

對此，《中國汽車報》援引北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪指出，大眾、通用、福特等傳統車企都在進行結構調整。產品方面，由傳統燃油車向電動汽車的轉型已經成為所有車企或主動或被動的選擇。還有一個趨勢是出行，例如寶馬與戴姆勒建立出行合資公司，而通用和福特也投資了很多出行企業。

紀雪洪說，「一方面，企業在裁員，產品結構的調整，服務形態的衝擊，使得一些傳統業務出現收縮；另一方面，企業在出行、新能源、車聯網等新領域增加和招募新的人員。這些更多反映的是企業結構化的調整，『新四化』（電動化、網聯化、智能化、共享化）帶來的影響比較大。」