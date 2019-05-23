美團首季虧損14.33億元人民幣　按年大減93%

美團點評（3690）公布截至今年3月底止首季業績，虧損為14.33億元（人民幣‧下同），按年大減93.2%，這與去年同期錄得202.13億元的可換股可贖回優先股的公允價值虧損，而今年卻無此項因素有關。

該公司又指出，收入為191.73億元，按年升70.1%，毛利為50.69億元，按年增加57.8%，不過經營虧損卻按年增加24.3%至13.03億元。稅前虧損為12.9億元，按年大減93.9%。

公司表示若按非國際財務報告準則，經調整EBITDA為4.58億元，去年同期虧損11.16億元；經調整虧損淨額則增加6%至10.39億元。

平台交易總額按年增加27.9%

公司指出，經調淨虧損及經調整EBITDA得到改善，與核心業務經營利潤率持續改善，及精簡新業務經營虧損。

期內平台交易總額增加27.9%至1,082億元，整體變現率提高3.5個百分點至13.9%。

續對摩拜海外業務進行重組

美團指出，為進一步減少我們共享單車服務的虧損，繼續重組摩拜的海外業務，認為該等業務無法為欲司的平台帶來足夠的戰略協同，作用以證明其成本合理。截至今年3月底，多個海外市場的重組按計劃進行。

公司又指出，大幅縮減了對網約車服務的補貼，從而有效 改善了新業務及其他分部的利潤率。在今年4月下旬，於上海及南京的網約車業務推出新業務模式。除現有的網約車及出租車服務外，將採納聚合模式，從而在美團應用及美團打車應用中將用戶與其他領先的網約車服務提供商連接起來。

用戶可在手機應用一鍵享有更多價格、車輛及服務選擇。透過更具成本效益的方法更好地滿足用戶出行需求的能力將提高用戶滿意度及增強用戶黏性。

目前已在美團應用中用「聚合模式」在其他15個城市開展了打車業務，具體城市包括：深圳，廣州，杭州，成都等，將於2019年內將該模 式推廣至更多的城市。