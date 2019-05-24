全球避險情緒高漲　歐美股市大跌油價重挫黃金收漲

5月23日，全球風險資產再度遭遇拋售，國際油價和歐美股市紛紛下挫。美股尾盤跌幅收窄，道指收跌逾280點，盤中一度重挫400點。截至收盤，道指跌1.11%報25490點，標普500跌1.19%報2822點，納指跌1.58%報7628點。

歐洲三大股指集體收跌。德國DAX指數跌1.78%報11952點，法國CAC40指數跌1.81%報5281點，英國富時100指數跌1.41%報7231點。歐洲斯托克600指數跌幅1.4%，歐洲各國股市全線下跌。

亞洲股市漲跌不一。日本日經225指數收跌0.6%，中國上證綜合指數收跌1.3%，深成指數收跌2.4%。香港恒生指數收跌1.6%。印度尼西亞股市（JAKIDX）上漲2%。韓國Kospi指數收跌0.2%。澳大利亞S&P/ASX 200指數收跌0.3%。

與此同時，NYMEX原油期貨收跌5.26%報58.19美元/桶，創兩個多月以來新低；布油收跌4.56%報66.80美元/桶，兩者均創年內最大跌幅。美國供應飆升，同時投資者擔憂原油需求受到損害。美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示，截至5月17日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加增加474萬桶至4.768億桶，增加1%，升至2017年8月以來的最高水平。

黃金和美債避險魅力大增，美債收益率遭重挫。2年期美債收益率跌7.9個基點報2.158%，創三個月以來新低；3年期美債收益率跌7.3個基點，報2.098%；5年期美債收益率跌6.7個基點，報2.119%；10年期美債收益率跌6.2個基點，報2.324%，創18個月新低；30年期美債收益率跌5.3個基點，報2.756%。

COMEX黃金期貨收漲0.69%，報1283美元/盎司，創一周新高。COMEX白銀期貨收漲0.87%，報14.575美元/盎。美股下跌支撐金價，同時美元在創兩年新高之後回落。

數據方面，5月23日公布的歐美經濟數據疲軟。歐元區5月Markit製造業PMI初值、德國5月IFO商業景氣指數均不及預期，這使得歐元刷新了4月26日新低。

數據顯示，德國5月Markit製造業PMI錄得44.3，預期44.8；而德國5月IFO商業景氣指數錄得97.9，預期99.1。

歐元區5月製造業PMI初值47.7，預期48.1，前值47.9。法國5月製造業PMI初值50.6，預期50，前值50；服務業PMI初值51.7，預期50.8，前值50.5。

對全球經濟前景的擔憂已蔓延至股市。（新華社）

而歐洲央行會議紀要則直言，對2019年下半年復蘇的信心有所下降，但數據仍與基線保持一致；近期部分數據甚至比預期還要弱；全球經濟活動放緩的跡象仍在繼續，貿易疲軟仍在持續。進一步強化了市場對於歐洲經濟放緩的擔憂情緒。

分析師指出，歐洲二季度更強勁增長的希望化為泡影。經濟正處於非常疲軟的時期。數據表明歐元區二季度GDP增速僅僅約為0.2%。

美國製造業PMI以及新屋銷售數據表現同樣疲弱。數據顯示，美國5月Markit製造業PMI初值實際錄得50.6，遠不及預期值52.7和前值52.60。強化了市場對於美國製造業放緩的憂慮。美國4月季調後新屋銷售年化月率大幅下降6.9%，降幅遠超預期的2.50%，前值為增長4.5%。四月份房地產市場大部分仍然疲軟。