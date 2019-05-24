中國科創板有望促進芯片企業快速崛起

在中國已受理的科創板企業中，半導體和集成電路領域企業數量達20家左右，這與中國是芯片使用大國密切相關。中國正在努力縮小在該領域與國際市場的差距。

中國一直試圖在芯片產業立足。有數據顯示，2018年，中國進口了價值超過3,000億美元的電腦晶片，它是所有數碼產品的支柱。這比中國用於進口原油的支出還要大。

據德國《商報》網站5月21日報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）這些天的做法讓中國明確認識到，中國在戰略上如此重要的半導體領域非常依賴美國或者它的盟友。但在長期內，中國人將盡最大努力擺脫這種依賴。

近日，為支持集成電路設計和軟件產業發展，中國財政部發佈關於集成電路設計和軟件產業企業所得稅政策的公告。

公告稱，依法成立且符合條件的集成電路設計企業和軟件企業，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優惠期，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅，並享受至期滿為止。

另據《中國證券報》北京時間5月24日報道，中國科創板受理企業已超過百家，其中半導體和集成電路領域企業數量達20家左右，涉及設計、製造、設備和材料等業務，幾乎涵蓋了行業全產業鏈。科創板有望為一批優秀的、處於不同發展階段的半導體公司提供便捷融資渠道，加速半導體行業發展。